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普發1萬元順利發放 數發部揭背後優化系統設計「眉角」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，一般民眾領取已於4月30日截止。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，一般民眾領取已於4月30日截止。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，一般民眾領取已於4月30日截止。數位發展部（以下稱數發部）5日表示，本次共有903萬819位民眾透過線上登記完成領取，占整體領取人數38.7%，整體發放過程順利，系統維持穩定運作。

數發部指出，本次延續「普發現金六千」經驗，並在跨部會合作下優化系統設計，同步提升效率、穩定性與資訊安全，順利完成大規模現金發放任務。

為讓民眾領錢更快速方便，本次系統採用「模組化」與「標準化」設計，大幅縮短準備時間，也讓運作更穩定。資料整合方面，串接戶政、移民、健保及新生兒資料，並與金流系統整合，不論民眾選擇「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」或「偏鄉造冊」等五大管道都能確保不重複領取、流程順暢。

面對開放初期大量湧入人潮，數發部提前規劃分流機制，有效避免網站壅塞，同時強化防駭措施，確保服務不中斷。此外，為防範詐騙，數發部推出雙重防護：

第一重：唯一官方網站：所有登記與查詢皆統一於官方網站(10000.gov.tw)，僅此一站、別無分號，有效避免誤入假網站。

第二重：主動掃蕩詐騙網址：預先註冊110個易混淆網址（如1oooo.gov.com），並每日自動巡檢，一旦發現可疑網站即刻封鎖，降低詐騙風險。

數位政府司司長王誠明提醒，一般民眾申領雖已截止，但「4月份出生的新生兒」仍符合資格，其家長仍可於5月22日前透過郵局臨櫃辦理領取，呼籲把握期限儘速申請，以免影響權益。

數發部強調，本次經驗將轉化為「政府發放共用基礎平台」，未來可快速支援各類補助、紓困及振興措施，持續打造更安全、便捷的數位公共服務。

王誠明表示，目前該平台仍處於持續優化與調整階段，部分機關尚未完全熟悉操作，因此在實際應用上仍有落差，像是客委會、體育相關單位等，也持續與團隊討論，評估在既有機制下如何更有效運用該平台。

數位發展部 數發部

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