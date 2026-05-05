核電重啟與原廠談買燃料棒？台電董座：核燃料不是現貨，沒有那麼簡單

台電核三廠5月進行自主安全檢查，傳出台電與原廠西屋洽談燃料採購。台電董事長曾文生5日受訪表示，核燃料棒不是現貨市場可買到的燃煤或天然氣，或是到路邊加油站那麼簡單；其設計製造「一定會跟原廠有一些討論」，且核燃料運送需要核准，台電無法自行決定時程。

曾文生今日出席今周刊「電力能源論壇」活動表示，不論核二或核三，重啟皆以安全評估為核心，包括再運轉計畫規劃、自我安全檢查。核三原廠國外專家將於5月協助安檢；核二的最大挑戰是爐心仍裝滿用過燃料棒，必須先完成燃料棒移出作業，才能展開後續安全檢查。

依規劃，核三廠若配合要趕在2028年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒；曾文生受訪強調，核電廠用的燃料不是煤炭，或者是天然氣現貨市場都買得到的東西。核燃料棒都需要經過設計，這些東西我們（台電）一定會跟原廠有一些討論。

曾文生並強調，安檢的通過須由主管機關判斷，核燃料運送同樣需核准，台電無法自行決定時程或直接購買；這不是台電自己說要去買燃料，就有燃料，「不是到路邊去加油這麼簡單的事情」。