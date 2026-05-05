陳時中提證交稅補充健保費 審計長反對

政委陳時中先前提議把證交稅的一部分挪來補充健保費，但有學者認為違反《財政紀律法》第七條，引發各界討論。審計部審計長陳瑞敏表示，他希望維持證交稅還是統收統支，因為這是維持財政紀律。對於立委詢問「審計長反對陳時中的提案」？陳瑞敏直言，可以這樣講。

陳瑞敏5日赴立法院會報告2024年總決算審核並備詢。

立委鍾佳濱質詢問及，如果有歲計賸餘，是否應優先撥補社會保險，比如健保缺口，或勞保、國民年金、農保的潛藏負債？陳瑞敏答詢表示，他比較偏向慢慢把財政永續建構起來。

鍾佳濱提到，政委陳時中先前提議補充保費挨罵，他個人則建議，可以「資本利得」作為補充保費的主要依據，也就是把門檻提高；他詢問，審計長是否支持，由資本利得比較多的人來支撐健保費？陳瑞敏回應，補充保費對整個健保幫助很大，這個方法是可以考慮的。

立委賴士葆質詢時再度談及，政委陳時中提倡把證交稅的一部分挪來補充健保費，但有學者反對，學者認為違反《財政紀律法》第七條：立法機關或政府機關，不得制定固定經費的額度或比例的保障。他詢問，陳時中的對外發言，是不是代表政府政策？

陳瑞敏認為，如果是個人發言，大概有時候是這個人自己的想法，當時陳時中沒有考慮自己是一個政務委員，「我不了解他當時的一個發言」。

至於陳時中的提議，陳瑞敏坦言，他希望維持證交稅還是統收統支，因為這是維持財政紀律。他解釋，鍾佳濱所談的是補充保費的部份，現在談的則是所得。

賴士葆確認道，意即陳瑞敏站在財政部的立場，希望所有的稅進到財政部裡面，再由財政部整個統籌去運用。陳瑞敏也說「對」，因為證交稅對大家來講，是一個很重要的稅源。

賴士葆又問，審計長是否贊成學者所說，如果真的要幫助健保，應該從其他地方，比如說菸捐稅、健康捐等，從特殊用途的稅來挪給健保，而不是從證交稅？證交稅是所有財政部一個很重要的稅，要支持國家的各方面建設，應該是統收統支。陳瑞敏同意道「對」。

賴士葆詢問，所以他可以做一個小小的結論，「審計長反對陳時中的提案」，可以這樣講嗎？陳瑞敏也直言，可以這樣講。