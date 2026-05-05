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台灣新創征戰SelectUSA 奪1金3銀1銅居全球之冠

中央社／ 台北5日電

經濟部今天表示，台灣37家新創企業赴美參加2026年「選擇美國投資高峰會」新創競賽（SelectUSA Tech），台灣團隊拿下1金3銀1銅的佳績，整體成績居全球之首。

經濟部透過新聞稿指出，本屆競賽由巨生生醫奪下健康科技類全球第1，並將繼續爭取跨領域全球新創企業冠軍，國防科技由黑色方案獲得全球第2，能源科技亦由沃能科技榮獲全球第2，開放科技則有雄聯智能生醫榮獲全球第2、澤龍智能獲得全球第3。

經濟部長龔明鑫於賽前與新創團隊交流時表示，台灣已連續3年成為SelectUSA新創競賽入圍隊數最多的國家，顯示政府長期推動創新創業已見成果，期許團隊把握機會拓展美國市場，並透過國際資源與合作模式，帶動產業升級，形成「全球布局、回饋台灣」的正向循環。

經濟部說明，今年台灣代表團規模為全球最大，共有8家新創入選健康科技、國防科技、能源科技及開放科技等4大領域全球前8強。

其中，巨生生醫為工業技術研究院衍生新創，開發可追蹤細胞治療藥物動向的技術；黑色方案以石墨烯材料解決電磁干擾與散熱問題；沃能科技提供無人載具高效電池模組；雄聯智能生醫運用AI數據預測腎結石風險；澤龍智能則專注軍用等級無人機影像即時傳輸與資安防護。

此外，經濟部表示，選擇美國投資峰會於美東時間4日開幕，經濟部並於華府舉辦台灣新創之夜，促進台美創新交流，並與華府近百位企業與創投代表交流，協助台灣新創拓展美國市場並深化台美經貿連結。

美國 團隊 龔明鑫

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