卓榮泰宣布加碼補助中小企業 到場藍綠立委同聲贊成

行政院長卓榮泰今天下午到台中市大雅區參訪千里眼精密部件股份有限公司，民進黨立院總召蔡其昌、立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔等人到場，千里眼公司總經理王子欣介紹。卓榮泰說今年政府有能力、有條件，全面提升對中小微企業全面的補助加碼，在場藍綠立委都說贊成。

立委楊瓊瓔表示，台灣中小企業要讓他們有光榮感，他們非常努力，而且是台灣經濟的一個最重要的推手；今天行政院長提出中小微企業要制定一個法案來協助，這一點非常重要。她剛才也拜託經濟部趕快提，希望盡速提出法案，確定後，能讓微型中小企業放心。

何欣純表示，台中是台灣產業重鎮，更是中小微型企業匯聚的城市，千里眼公司從傳統製造逐步導入AI、智慧化製程，並跨足半導體、航太、醫療、機器人等高階應用領域，正是台中產業成功轉型的最佳典範；何欣純指出，攸關國安與產業發展的國防特別條例，目前在立法院協商仍陷僵局，令人憂心國防安全一再被拖延，因國防特別預算更是台中產業升級的重要機會，行政院提出的國防特別預算中，有相當比例用於國內採購，對台中精密製造、航太零組件與軍工供應鏈而言，都是可以帶動產業升級的重要引擎。

蔡其昌表示，這幾年台灣的半導體產業跟AI產業發展蓬勃，我們已經在世界上獲得關鍵位置，但賴總統跟卓院長看到，不只是AI半導體做我們的護國神山，而是對中部精密機械、精密加工，台灣更多的中小微型企業，在 AI 跟半導體這個整個發展的過程中，沒有辦法立即得到這個訂單或者這個好處的這些企業。

他說立法院很支持賴總統跟卓院長的想法，特別是台中地區更需要，所以希望有一個法，專門針對中小微型企業的一個條例，將政府可以做、該做的，從這些企業的協助、教育訓練的支持、環境的提升、相關研發的協助，有一個系統性的、法規性的一個支持。再根據這個條例編相關的預算。

行政院長卓榮泰今天下午到台中市大雅區，參訪千里眼精密部件股份有限公司。記者黃仲裕／攝影