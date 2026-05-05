中東戰事引發能源危機衝擊各產業 泰國台商壓力劇增

日前在曼谷舉行的台商會活動上聚集逾百名台商，舞台上歌舞昇平，赴泰經商數十載的台灣老闆談笑風生，但當話題轉向中東衝突引發的能源危機，氣氛轉為沉重。台商直言，能源與原物料齊漲壓縮利潤，幾乎沒有產業能置身事外。

泰國台商觀察，此波能源危機所造成的衝擊最先反映在石化產業，在泰國專門生產高品質PVC（聚氯乙烯）塑膠製品的台商郭修敏感受最為強烈，她指出，原料價格已上漲約5成，且漲勢集中在戰事爆發後的短短幾週內。

高度依賴能源進口的泰國，自中東衝突以來，柴油價格在4月初一度飆至每公升約50泰銖（約新台幣49.65元）創歷史新高，經政府介入後，柴油價格才逐漸下降。今天柴油價格每公升約40.8泰銖。

旅泰逾30年的郭修敏向中央社表示，「（原物料）漲價幾乎是突然發生」，為了因應價格波動，企業只能提前備料。她透露，更棘手的是有同業因庫存不足，原物料短缺而無法交貨，因此即使握有訂單也難以履約。

●戰事推高價格 產業無一倖免

旅泰實業家、泰國外國商會聯合總會（JFCCT）前主席康樹德分析，由於石化原料與能源高度連動，中東衝突升溫推升原物料價格上揚，加上運輸費用增加，使生產成本加大。

他向中央社解釋，當燃油、電力與物流費用同步上升，對製造業而言，「成本幾乎是全面性提升」，若企業庫存不足，將面臨得付更高價格補貨的情況，甚至可能出現供應中斷。

康樹德指出，泰國高度依賴能源進口，油價上升等同支付到國外的資金增加，進一步推升通膨與企業營運壓力。他認為，「短期內製造成本上升，長期則會反映在通膨與消費疲弱」，並補充，在需求未同步增加的情況下，企業難以將成本完全轉嫁給市場。

除了傳統製造業，經營食品業與營造業的台商，也正面臨極大壓力。

食品業者謝文桂指出，上游供應商普遍調漲價格，部分甚至「趁機拉高報價」，導致包括他們在內的中下游業者承受更大壓力。

●原物料調漲速度快 業者壓力大

謝文桂抱怨，塑膠包材成本上漲，上游廠商哄抬的價格非常「離譜」，據他觀察，過去上游廠商會給議價空間或緩慢上漲，但這次是「立刻調漲，沒有商量空間」。

在泰國經商近40年的謝文桂無奈地向中央社表示，雪上加霜的是泰國經濟目前並不好，因此只能透過開源節流，從內部壓縮成本，挺過這段不確定期。

另外，營建業者也難以置身事外。從事工程營造承包逾30年的章維斌指出，從伊朗戰爭爆發後，鋼筋、水泥與鋼構材料價格全面上漲，且「漲得又快又急」，甚至出現2天調整一次價格的情況。

面對成本壓力，章維斌的因應之道是謹慎採購，他說，「該用的才買」，同時放慢工程進度，並強調，公司一直都是秉持一步一腳印的精神，站穩腳步，才能挺過每次的危機。

●安全庫存與競爭力成生存關鍵

多名台商告訴中央社，「不確定性」是這波危機與新冠疫情最大的不同。

郭修敏解釋說，當年疫情雖然衝擊廣泛，但企業可因接種疫苗等計畫預期復甦時間，相較之下，地緣政治、戰爭衝突難以預測，如戰事何時結束及能源價格何時回穩，都不明朗。

大部分的台商現仍採取保守策略，如延後採購、控制成本或放緩工程進度，以降低短期風險，他們普遍認為，若戰事持續，成本壓力將會持續一段時間。

康樹德說，企業現正面臨更急迫的轉型壓力，在經歷類似衝擊時，競爭力是重要關鍵。

他認為，此次風波雖不到「重新洗牌」的層面，但企業若要在動盪中活下來，就得轉型並提升競爭力，像是導入自動化、AI與智慧製造，同時強化員工技能。

另外，曾獲中華民國海外華人創業楷模獎的台商郭修敏則強調「安全庫存」的重要性。

她的公司因應能源危機早已提前向台灣廠商增加備料，維持安全庫存，她強調，若企業競爭力足夠，就更有能力應對衝擊。

郭修敏告訴中央社，「公司擁有4個自有品牌，自行開模以建立差異化」，另外也持續進行轉型升級，像是導入ISO認證已20年，供應鏈體系完整，半自動化生產，同時也在實踐ESG。

●面對危機 能源轉型與產業布局

面對能源危機與泰國經濟放緩，郭修敏指出，她仍看好泰國未來前景，隨著新政府掌握國會多數席次，政局預計相對穩定，加上泰國的地理位置位於區域樞紐，基礎建設也比周圍國家穩健等優勢，在區域上仍具有競爭力，但她也強調，前提是政府能維持政策穩定，並持續改善投資環境。

另外，面對這波衝擊，也有台商提前布局，除強化自身競爭力，也有人加大投資能源領域。康樹德是其中之一，他5年前即布局投資電動車，並開發智慧移動系統。

他解釋，泰國不是產油國，每逢油價上漲就得付出更高外匯，因此發展電動車是降低對石油依賴的國家能源安全戰略，並說，多元化的電力來源將能增加能源供應的韌性。

康樹德指出，「電動車未來將演進為智慧移動系統」，就像iPhone加了四個輪子能夠移動，因此他認為，充電基礎設施有龐大商機。

從過去的疫情到此時戰事帶來的能源危機，面對重重考驗，康樹德點出企業的生存關鍵：「變化一直都在，假如追不上的話，很可能就會不見。」