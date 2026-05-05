買核三燃料棒多花80億元 審計長坦言：政策、管理有問題

有關核三廠傳出5月洽談購買燃料棒事宜，立委質疑，舊有的核四燃料棒保存、加上這次購買核三燃料棒的經費，大約要80億元，是否為政策錯誤產生的損失。審計部審計長陳瑞敏坦言，「當然政策的問題也有，但是管理的問題也有」，應讓社會大眾了解再買燃料棒的原因是什麼。

陳瑞敏5日赴立法院會報告2024年總決算審核並備詢。立委洪毓祥質詢談及，台電請西屋做核二核三重啟安全檢查時，因應2028可能重啟核電，所以買了燃料棒，加上核電廠原本的保管、拆解、重組跟燃料棒運費，經費大約80億元。

洪毓祥詢問，從審計角度來看，這屬於正常的營運成本，還是政策錯誤產生的損失？

陳瑞敏答詢表示，核四當時政策決定封存，其燃料棒當時價值70、80億元，送到美國去儲存，但因售賣需要拆成鈾原料，所以後來找不到買家，因此已經放在美國多年，儲存經費也花掉了將近4億多元。

陳瑞敏坦言，「當然政策的問題也有，但是管理的問題也有」，對此台電要做相關改善。現在核三要買燃料棒，但核四燃料棒還放在那裡，必須要讓社會大眾了解原因是什麼，是不是機型的問題，或是整個機組的問題。

至於採購核三燃料棒的預算，陳瑞敏表示，重啟核三要經過核安會的同意，還有一段程序要走，2026年確定沒有編列這筆預算，他希望2027年能夠編列這筆預算。2027年的預算正在編列中，今年8月才會送到立院，到明年2月才能夠通過，預算的執行也可以報請先同意再辦理。

此外，洪毓祥提到，2021年到2024年，各部會無人機相關預算高達228億元，其中包括政府費用、供應鏈、關鍵技術國產替代等。不過，從審計部報告來看，預算跟計畫散落在各部會，執行進度、KPI幾乎不如預期。他問到，審計部是否能做跨部會整個專案的總體審計？

陳瑞敏指出，從俄烏戰爭來看，無人機對於「不對稱作戰」相當重要，這是世界趨勢，關係到國家安全、韌性和產業發展。審計部自2017年就開始注意無人機項目，目前國家經費已投入200多億元，國防部、經濟部也投入很多資源在做。

陳瑞敏認為，若是軍事方面的無人機，經費相當龐大，也對未來會產生很大影響，因此他同意洪毓祥的建議，來做一個無人機的專案調查，包括經濟部在產業方面的應用，以及國防部的大宗、標準型態使用等，審計部會加以調查各方面。