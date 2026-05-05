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對美關稅2,500億美元國家信保 審計長：廠商違約風險應透明揭露

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
審計部審計長陳瑞敏。聯合報系資料照
審計部審計長陳瑞敏。聯合報系資料照

有關離岸風電的國家融資保證，以及未來美國關稅2,500億美元的國家信保機制，立委建議，融資保證之中若有廠商違約導致損失的風險，相關揭露應在預算書中呈現。審計部審計長陳瑞敏回應，融資保證金額相當大，對一個公司、一個基金的影響非常大，所以審計部希望要透明揭露。

陳瑞敏5日赴立法院會報告2024年總決算審核並備詢。立委洪毓祥質詢問及，有關能源政策，再生能源占比目標20%，今年可能只達到13%；其中，關於離岸風電的發電量目標也下修為5.04 GW，對於離岸風電的建設，是否應該建立追蹤檢視計畫？

陳瑞敏答詢表示，離岸風電是能源轉型之中很重要的一環，目前約達到目標的六、七成，執行過程中遇到國產化問題、融資保證的問題。有關建立追蹤檢視計畫的建議，可以請經濟部能源署、台電先來追蹤，審計部也會根據追蹤情形來加以督促。

洪毓祥指出，有關國家融資保證不如預期，發生在企業購售電合約（CPPA）的簽訂，導致風力發電從10倍提升到12倍將產生負債。他詢問，融資保證之中若有廠商違約，有保證餘額備抵損失、代償風險，相關揭露是否應該在預算書之中呈現？

陳瑞敏回應，如果是國家融資保證，像高鐵當時也是融資保證，這就要在國家總預算裡面揭露。若由國發基金或某銀行出來保證，其需於資產負債表、相關預算書表之中做揭露。融資保證的金額相當大，這對一個公司、一個基金的影響非常大，所以審計部希望要透明揭露。

對於未來還有美國關稅2,500億美元的國家信保機制，陳瑞敏重申，有關預算書的揭露，決算的部分審計部會來處理，因為公開透明對於施政、基金運作而言非常重要。這個主要權責也在立法院，立院可請國發基金做適當的揭露。

美國 洪毓祥 關稅 離岸風電

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