協助中小微企業發展 卓揆：擬修法推動「中小微企業轉型升級條例」

行政院長卓榮泰5日指出，近期台股站上4萬點，是一個重要里程碑，但不能只代表高科技產業的表現，而是政府要思考，如何讓尚未受惠的產業，也能一起提升。因此他已責請經濟部跟勞動部一同研擬將目前的中小微企業的多元振興方案，整合成一套完整的法制架構，推動「中小微企業轉型升級條例」。

卓榮泰5日參訪「千里眼精密部件股份有限公司」致詞時提到，政府一直希望台灣能從「使用者」轉型為「解決方案提供者」，在國際上提出具體解方，這也是政府努力的方向。過去中小微企業可能會害怕與政府接觸，但現在政府的角色已經不同，政府希望與企業站在同一條線上，一起推動產業轉型。

卓榮泰說，近期台股站上4萬點，這當然是一個重要里程碑，但更重要的問題是，「這代表什麼？它不能只代表高科技產業的表現」，而是政府要思考，如何讓尚未受惠的產業，也能一起提升，他提到，自己常說，經濟成長是指標，但「公平分配」才是文明社會的象徵。因此，要讓中小微企業在這一波成長中真正受益。

卓榮泰說，已經請經濟部與勞動部，將目前的中小微企業多元振興方案，整合成一套完整的法制架構，推動修法成為一個「中小微企業轉型升級條例」，內容涵蓋，人才培訓、研發補助、市場拓展、普惠金融、租稅優惠等，讓企業有清楚的依循方向。大型產業可以「以大帶小」，但中小微企業才是整體產業的根基，唯有全面提升，國家經濟才會穩健發展。

他提到，回顧過去，政府對中小微企業的補助規模曾逐步提升，但他認為在目前經濟成長良好的情況下，政府有能力、也有責任進一步加碼，全面強化對中小微企業的支持，這點一定會做到。

至於在面對缺工與人才不足的問題，卓榮泰說，勞動部將持續培養本地人才，同時適度引進具備技能的外籍中階技術人員，並加強訓練與整合，讓其與本國勞工共同推動產業升級，行政院也已提出「AI新十大建設」，目標是建立「全民智慧生活網」，讓百工百業全面進入智慧化時代。此外，經濟部的「產業競爭力輔導團」，可協助企業在技術升級、金融支援、市場拓展與人才培訓等方面取得資源，未來應加強宣導，讓更多企業善加利用。

在政策面上，將透過法規與預算雙軌支持，確保轉型、通路、人才、金融與租稅等各面向都能有效推動。另外，在國防與軍工產業方面，台灣過去較少參與，但現在隨著國際供應鏈重組，台灣具備良好的製造與技術能力，應把握機會，推動軍工產業本土化，讓高科技製造能實際應用，並進一步拓展國際市場。

卓榮泰強調，台灣的發展，不只是股市數字的提升，而是整體產業的全面升級，這才是政府最重要的責任。未來年度總預算編列時，會將「中小企業支持」與「民生照顧」列為同等重要的優先事項，讓經濟發展與社會公平同步前進。