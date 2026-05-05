影／喊話全面提升加碼中小微企業補助 卓榮泰：我一定做到

行政院長卓榮泰今天下午到台中市大雅區參訪千里眼精密部件股份有限公司，他在座談會中表示，明年的總預算現在開始在編列，會把幫助中小企業跟協助八大生活照顧需求的這些社會福利，列為同等的重要，一起發展起來；今年政府有能力、有條件，全面提升對中小微企業全面的補助加碼，「這個我一定做到。」

卓榮泰今天參訪行程，民進黨立院總召蔡其昌、立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔等人到場，千里眼公司董事長王子欣介紹。

卓榮泰在座談會中表示，政府全力協助大的科技產業，雖然是以大帶小，以大產業帶領衝刺，但是中小微企業也要穩固它的基礎，國家的產業才會非常全面發展。

他說2024年自己剛到行政院時，賴總統剛上任，經濟部提出的中小微的輔助多元振興方案是50億，他那時候開玩笑說，後面加個零才覺得夠，但是國家的財政只能在當年加到153億，今年109億，明年再重新檢視。

​他說在這麼好的經濟成長底下，已經對一般國人的生活補助全面要補助的八大生活補助要全面加大。對中小微企業，不要跟今年一樣，他說政府有能力、有條件，也要應對社會的呼應，全面提升對中小微企業全面的補助加碼，「這個我一定做到。」

​卓榮泰表示，今天他要把千里眼公司這樣一個成功的例子，把它複製到其他的產業界去，已經把台中列在六大產業生活圈裡面的「精密智慧新核心」，剛好符合這裡精密、智慧、新核心。而且「精密智慧」這四個字，也符合總統出訪剛回來，非常精密也非常有智慧，精密的設計、智慧的來回。

卓榮泰說，千里眼公司從高精密度，還有高穩定性的金屬零組件，做到加工的精度跟表面的處理，它號稱能夠跟瑞士手錶一樣的處理的品質，表示是非常成功轉型到精密高科技附加價值的精密產業。

​他說王子欣總經理非常年輕，雖然是二代帶領著自己這一輩、二代的接班，承接上一代，但是他已經把 AI 成功導入這整個產業中，更可以將智慧來加注這個產業更快的發展。

卓榮泰表示，從各方面看，中小微企業在面臨的目前最重要整個政策方面，除了講到中小微多元振興方案裡面各項幫助外，總統一直提倡說，我們要讓台灣的產業「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」。

他說明年的總預算現在開始在編列中，會把幫助中小企業跟協助八大生活照顧需求的這些社會福利，列為同等的重要，一同來發展起來。發展起來後，我們的高科技會隨之而往上攀升，他感謝千里眼公司王董事長跟公司同仁，帶給國家非常正面的一個經驗跟印象，他會把這個故事，希望透過經濟部把它推廣出去，讓大家共同來學習、來模仿、複製這一個成功典範的例子。

行政院長卓榮泰今天下午到台中市大雅區，參訪千里眼精密部件股份有限公司。記者黃仲裕／攝影