卓揆：將持續強化各項支持系統 深化技職教育與產業連結

行政院長卓榮泰5日前往台中市訪視第48屆國際技能競賽國手及團隊培訓情形時表示，國際技能競賽被譽為「技能界的奧林匹克」，我國歷屆參賽成果亮眼，政府將持續強化各項支持系統，並深化技職教育與產業連結，期許選手們發揮實力、爭取佳績，讓世界看見台灣技能實力。

卓榮泰致詞時表示，勞動部勞動力發展署中彰投分署空間寬敞、環境完善，如同一所培育技能人才的大學般，提供青年學子良好學習環境，孕育國家未來產業人才，他要對同仁的努力表達感謝。

卓榮泰指出，我國參與歷屆國際技能競賽的表現亮眼，上屆比賽選手得牌率達86%，在69個參賽國家總成績排名第4。本屆國際技能競賽預計2026年9月在中國上海舉辦，我國將選派54名國手參賽，而國際技能競賽被譽為「技能界的奧林匹克」，是全球技能人才展現實力的重要舞臺，期許選手們都能發揮實力、爭取佳績。

卓榮泰強調，政府不會只扮演啦啦隊角色，也會持續強化各項支持系統，協助選手培訓，讓經過技能競賽歷練的青年選手們，後續都能順利銜接進入國內產業，實質提升台灣產業能量，例如政府近年透過「技優保送」與「甄審制度」，為優秀技能人才建立更佳的升學管道，並強化技職教育與產業的實際連結。

卓榮泰表示，今日下午他也會前往千里眼精密部件公司訪視，實地了解該公司從傳統工業升級轉型的推動過程，請勞動部持續扮演產、學界連結的橋梁，讓學生們都能發揮一技之長、貢獻所學，使技能訓練與產業更緊密連結。

卓榮泰也分享本屆參賽選手們的小故事，例如：「機器人系統整合」職類許葆賢國手每天從上午8時到晚上9時，都專注於機臺訓練，持續精進技能；「砌磚」職類施勝華國手透過參賽爭取保送大學機會，原已完成所設定的階段性目標，但在赴日本觀摩日本選手展現技藝後，再度燃起自我挑戰、再拚一次的雄心壯志，相信一定會再創佳績。

卓榮泰表示，正如選手所言「只要不放棄熱情，手中的機臺就能實現心中的理想」，因此他相信「當心裡有舞台，國家就有未來；當技能被看見，國家產業就會突飛猛進」，如同總統此次出訪史瓦帝尼王國進行國是訪問，除帶著豐碩的成果回台，更讓中華民國台灣被全世界看見、被全世界尊重。卓榮泰藉此期許所有選手走向國際，取得豐碩成果，並感謝勞動部及中彰投分署同仁的努力，以及台中市政府長年協助，期盼未來能夠培育更多優秀技能人才，挹注產業發展動能。

致詞結束後，卓榮泰前往各訓練場館，訪視「機器人系統整合」、「砌磚」、「珠寶金銀細工」、「門窗木工」、「CNC車床」及「CNC銑床」等6職類國手訓練情形，並聽取各職類裁判長及培訓老師說明職類內涵、國手培訓內容、未來出路及實作項目介紹。