從企業行政人員到斜槓兼職 薪資從32K變60K 還找回生活主導權

五一勞動節剛過，不少勞工感歎勞動條件不佳，被迫多元兼職求生。今年約32歲的徐小姐即是一例，她過去在企業擔任約聘僱人員長達6–7年，負責行政庶務工作，卻得經常加班，月薪約3萬2千元，扣除勞健保後實領更少。面對身心壓力與收入不成比例，徐小姐最終選擇離開正職，嘗試投入兼職，卻意外開啟不同的職涯可能。透過多元兼職，包括線上家教老師、超商作業員，偶爾也參與展場或會議的中英接待工作。目前月收入約5萬至6萬元，收入與生活品質全面提升。

徐小姐過去在企業擔任約聘僱人員長達6–7年，主要負責行政庶務、考績等工作。原本看似穩定的朝九晚五工作，實則是經常需要加班，每天平均加班時數多1–2小時，甚至連假日也難以完全休息。

徐小姐說，當時月薪約3萬2千元，在扣除勞健保後實領更少，常態性加班，換算下來的時薪卻很低，甚至不到基本時薪。面對業務量不斷增加，徐小姐為了不加班，常利用中午時間趕工，長期下來甚至忙到沒時間吃飯，導致出現胃食道逆流等健康問題。

在身心壓力與收入不成比例的情況下，徐小姐最終選擇離開正職工作，嘗試投入兼職工作。原本只是過渡性的選擇，卻意外開啟不同的職涯可能。她目前從事多元兼職，包括線上家教老師、超商作業員，偶爾也參與展場或會議的中英接待工作。

「沒想到兼職的收入反而更高，而且時間更自由。」徐小姐分享，目前月收入約5萬至6萬元，不僅比過去正職高出許多，有時單次接案的收入甚至超出過去一整天的薪資，兼職工作的整體收入與生活品質明顯提升。

徐小姐目前兼職的工作模式已持續3–4年，相較於過去被時間與制度綁住的工作型態，現在能自行安排工時、掌握收入來源，讓她重新找回對生活的掌控感與成就感。

現年36歲的林小姐，則是在廣告行銷圈打滾多年，她的職涯穿梭在廣告與公關代理商之間，從精品、美妝到3C產品，一手包辦社群監控與確保專案順利進行。外人看來，她常能與明星接觸、掌握流行最前線，享受專案從零到有的成就感，但林小姐苦笑說，光鮮背後的代價是「醒著的時候就得On-call，過去6年我沒有休過超過三天的長假，工作與生活的邊界早已消失，這是廣告人的日常。」

無限上綱的「責任制」在代理商端常演變成惡性循環。林小姐分享，有專案在身時，幾乎是無止盡的加班，雖然表定晚上7時下班，但時常加班到11時。她回憶，曾有某次趕工到凌晨4時，甚至連颱風天都得在家待命。「最怕客戶在下班前一刻要求改案，為了隔天能順利提案，我只能一邊吞著晚餐，一邊盯著螢幕改稿」。

專案永遠做不完，薪水再怎麼調也補不回身體的累。去年8月，林小姐決定為這場惡性循環按下停止鍵，給自己半年的Gap Month進行人生重整。透過旅行與學習，她慢慢找回遺失的電力。如今，她已準備重返職場賽道，並將目標鎖定在「甲方」企業，她坦言，現在追求的不再是專案的華麗，更期盼能找到一份兼顧生活品質、找回人生主控權的幸福工作。