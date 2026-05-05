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陳金德與烏克蘭訪台團會談 交換無人載具發展及合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

烏克蘭重建合作訪台團5月4日前往行政院工程會，拜會行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德並進行會談。雙方就無人機與無人艇發展趨勢，以及兩國可以合作的項目深入溝通及交換意見。陳金德表示，經濟部已編列442億元的統籌型計畫準備投入相關產業，由於烏克蘭在無人機領域的新創及供應鏈已發展成熟，雙方未來可以深化各方面的合作。

繼2025年烏克蘭代表團拜訪工程會後，今年烏克蘭重建合作訪臺團再度拜訪工程會；本次訪台團由烏克蘭利沃夫市政府投資專案處處長Andrii Pavtiv率隊，成員包括烏克蘭歐洲商會、物流、醫療、能源等產業一行共40餘人。

陳金德一開場就提到，烏克蘭在烏俄戰爭中，展現強大國家韌性，相當敬佩；他也肯定烏國在無人機實戰經驗反饋及創新的豐碩成果，值得臺灣學習。

陳金德指出，台灣與烏克蘭地緣政治極為類似，必須發展國防自主及提升自我防衛；而在不對稱作戰的國際趨勢下，發展無人載具產業是台灣極為重要的發展目標，經濟部已編列442億元的統籌型計畫準備投入相關產業，由於烏克蘭在無人機領域的新創及供應鏈已發展成熟，雙方未來可以深化各方面的合作。

烏國訪談團踴躍發言，分享無人載具技術發展經驗及政府採購模式，對我國相關項目採購制度提供不少建議。陳金德最後強調，民主供應鏈得來不易，希望兩國可以深入交流，在非紅供應鏈中各項零組件之技術領域共同合作，提升雙方的軟硬實力。

行政院 工程會 經濟部

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