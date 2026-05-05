四接改建要納入防恐、無人機防護 防災委員會要求台電落實安全計畫

基隆市政府昨心召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第三次審查會議，防為委員會關注未來LNG電廠設備未來消防量能需求，建議市府及台電應提前規畫裝備配置及防恐、無人機威脅等新型態安全防護，確保關鍵基礎設施安全計畫不能僅有書面，須落實實際執行。

基隆市政府在災害應變中心召開「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」第三次審查會議。由消防局長游家懿主持，邀集多位專家學者委員共同出席，針對協和發電廠更新改建進度、舊機組拆除工程施工安全規劃及接地系統設計等重要議題進行審查與討論，持續強化重大工程之安全把關機制。

台電公司專案簡報，針對即將展開的舊機組設備移除作業，台電已規畫「環境管理、施工安全管理、消防安全、交通維持」四大管理計畫，包含優先移除潛在汙染性設施、落實高處作業與動火管制等細則，以及尖峰時段的交通維持方案。

針對前次會議專家提出的「接地系統」設計，台電說明規畫內容，確保電廠人員安全與設備預防雷擊及故障電流的關鍵，台電表示將採用國際標準配置，主接地網使用裸銅線與火泥熔接技術，並要求主接地網接地電阻需小於0.25歐姆，儀用設備接地小於1歐姆，並落實每季定期量測及維護。

委員提供多項專業建議，例如施工消防安全應參考NFPA等國際標準，強化細部作業流程及風險控管；針對接地系統，則提醒應重視基隆沿海環境造成的腐蝕問題，並建立長期監測與防治機制。

此外，委員關注未來LNG電廠的消防量能需求，建議市府及台電應提前規畫裝備配置及防恐、無人機威脅等新型態安全防護，確保關鍵基礎設施之穩健並強調安全計畫不應僅止於書面，而須落實於實際執行。

消防局局長游家懿表示，協和電廠的更新改建關係到基隆市未來環境安全，市府將持續秉持公開透明、嚴謹審查的態度，為基隆市民的安全與生活品質守護最堅實的安全防線。