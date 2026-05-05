因應油價波動 台美深化低碳燃料布局

因應全球邁向永續發展與淨零排放的能源轉型趨勢，美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）5日與台灣糖業股份有限公司，在美國在台協會（The American Institute in Taiwan, AIT）見證下，正式簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」，雙方將深化技術合作、拓展交通燃料應用，並推動國產生質乙醇發展，強化台灣能源安全與供應韌性。

美國穀物暨生質產品協會全球副總裁 Cary Sifferath 表示，非常高興與台灣糖業股份有限公司簽署合作備忘錄，共同推進生質乙醇相關研究，促進生質燃料在台灣國產化的契機。期盼透過技術、規格與產業規劃等面向交流合作，推動生質乙醇於台灣交通運輸領域的應用發展，協助達成淨零永續與國家安全強化目標。

美國穀物暨生質產品協會進一步說明，生質乙醇於交通燃料應用上具備高度彈性，在陸、海、空三大運輸部門都具有高度潛力。未來除可自美國進口具成本優勢之乙醇，以穩定供應並降低民生燃料成本外，亦可同步推動國產生質乙醇發展，逐步建立基礎供應量能以因應國際情勢變化，強化台灣能源韌性。

台灣糖業股份有限公司董事長吳明昌表示，此次簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」，不僅為台美綠色能源合作再添重要里程碑，更展現台糖響應國家淨零政策、積極鏈結國際生質燃料技術與產業資源的具體行動，彰顯「台糖八十 永續奔馳」推動循環經濟與拓展綠色能源的決心。

台糖進一步指出，生質乙醇對降低交通部門碳排、強化替代燃料布局及提升國內綠色供應鏈韌性具關鍵意義。未來將秉持穩健務實原則，持續與美國穀物暨生質產品協會深化合作，為我國綠色能源發展、低碳運輸布局及產業淨零轉型注入更多動能。

美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿表示，繼2024年協會與台灣中油公司簽署合作備忘錄，開啟生質燃料應用與產業探索後，本次與台糖的合作，將進一步奠定台灣國產生質乙醇發展的重要基礎。

盧智卿提到，美國穀物暨生質產品協會未來將攜手中油與台糖持續探索多元產業模式，透過協會美國總部專業團隊協助，持續進行技術交流、導入穩定料源，逐步發展出台灣自產生質燃料樣品，並於實際場域進行試驗與應用驗證，期盼透過穩健務實的推動方式，協助台灣強化能源韌性，加速邁向淨零永續發展目標。

針對近期油價上漲，盧智卿表示，這次合作簽署對台灣能源韌性的意義相當重要。首先是找到替代能源來源，提升能源韌性，且屬於相對低成本的燃料。以目前國際行情來看，生質乙醇價格約比汽油低三分之一。若以E10（含10%乙醇汽油）計算，相較台灣現行95汽油，每公升約可便宜1.2元。

盧智卿說，換言之，生質乙醇本身具有價格優勢，不需額外政府補貼，同時，它也是低碳燃料。根據智庫評估，若台灣全面使用E10燃料，每年可減少約220萬公噸碳排放，兼具降低成本與減碳效益，目前生質能源在台灣占比仍低，未來透過與台糖簽署合作意向書，希望能補足國內生質燃料料源與生產能力，進一步提升能源韌性，生質乙醇除可用於汽車燃料，也可應用於永續航空燃料（SAF）及未來船舶燃料，涵蓋陸海空運輸，市場規模可觀。

吳明昌表示，目前因添加比例僅3%，市場需求尚未明確，業者投入意願有限。但隨著減碳趨勢與永續航空燃料需求提升，未來產量目標可望逐步明確，目前已與美國穀物協會合作進行技術交流。今年預計可產出少量產品，但仍處於試驗工廠（pilot plant）階段，尚未進入量產（mass production）。未來將視政策與市場需求，再決定是否擴大量產。

台糖研究所長黃怡仁指出，是否進入量產仍取決於政策與市場成熟度。目前正與美方進行技術合作，具備快速建置能力。關鍵在於國內料源盤點，除甘蔗外，也需納入農業廢棄物等多元來源，整體盤點作業預計於明年第二季完成。