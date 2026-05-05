卓榮泰：賴總統出訪史瓦帝尼順利返國 振奮人心、籲國內勿成對手

賴總統上週六突破中國封鎖前往非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，並於今早返抵國門。行政院長卓榮泰5日表示，總統順利成功返抵國門，絕對會更振奮人心，凡是真正希望中華民國台灣能夠走向國際、被全世界看見的國人，都會給予更多的祝福跟期待，那些非常生氣的、冷言冷語的就是在阻撓總統出訪的黑手。

總統府稍早發布通知，賴清德總統10時40分將在桃園機場發表「出訪史瓦帝尼王國進行國是訪問」返國談話。

對此，卓榮泰今早受訪時提到，賴總統這次的出訪應該給國人很多的驚喜，稍後賴總統會順利成功的返抵國門，絕對會更振奮人心。凡是真正希望中華民國台灣能夠走向國際、被全世界看見的國人，都會給予更多的祝福跟期待。

卓榮泰說，而對那些非常生氣的、冷言冷語的，就是當初在阻撓總統出訪的黑手，我相信這個黑手，以及我們在外交競爭的對手都在對岸。在國內我們只要有隊友，絕對不要有對手。