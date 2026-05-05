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連8年入選雙榜 台新新光金領航卓越永續

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emerging Markets）指數成分股。圖／台新新光金控提供
台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）及「新興市場」（DJBIC Emerging Markets）指數成分股。圖／台新新光金控提供

深具國際影響力的永續權威指數，道瓊最佳類別指數（Dow Jones Best in Class Indices, DJBIC，原道瓊永續指數ＤＪＳＩ）近日公布評選成果，台新新光金控再度蟬聯雙榜，連續八年入選「世界」（DJBIC World）以及「新興市場」（DJBIC Emerging Markets）指數成分股。台新新光金總經理林維俊指出，台新新光金在高度競爭、門檻極高的國際永續評比中屢創佳績，展現台灣金融業推動永續發展的高度與實力。

林維俊表示，台新新光金貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，並以實際行動落實永續願景。年初台新新光金就以三連霸之姿，在最競爭的「標普全球永續年鑑」獲得全球銀行產業的Top 1%。合併後，將持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型。

台新新光金永續長李鎮宇指出，董事層級的企業永續委員會定期審視並引領集團永續策略方向，再由經營層級的企業永續執行委員會統籌協調及跨集團推動執行，並由第一線主管及同仁具體實踐目標，透過三個層級環環相扣的治理體系，促使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光金控去年獲ＭＳＣＩ提升ＥＳＧ年度評級為ＡＡＡ最高評級；並連續兩年獲時代雜誌評選為「全球五百大最佳永續企業」。台新新光金將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

新光金控 台新新光金控 門檻 永續 ESG

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