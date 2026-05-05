4月製造業PMI連7月擴張 學者示警：集中單一產業

中經院昨發布四月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），大幅回升四點九點至六十點三，連續七個月擴張，也是四年半來最快擴張速度，主因中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，加上ＡＩ、半導體與電子零組件調整產能配置並持續漲價；未來六個月展望指數雖也來到六十三點九高點，但產業看法分歧，電子光學等產業展望佳，但化學生技醫療、食品紡織及交通工具三大產業呈現緊縮。

面對ＰＭＩ大幅攀升，中研院經濟所研究員簡錦漢示警兩大風險，一是台灣及各國ＰＭＩ往上，或是首季經濟成長率表現好，但中東戰爭造成荷莫茲海峽關閉，仍是一大風險；另外對台灣、南韓和美國經濟成長率貢獻最多也是ＡＩ投資，並非普遍性動能，而是集中在單一產業，也是值得大家注意的風險。

中經院院長連賢明表示，四月季節調整後台灣製造業ＰＭＩ回升至六十點三，為二○二一年九月以來最快擴張速度，來自三因素推升，一是中東戰事造成原物料價格大幅攀升，廠商備料需求大增，提前拉貨；二是台灣第一季經濟表現非常好，首季出口金額超過八百億美元，尤其是電子業表現佳；三是電子業帶動其他產業都有相當不錯表現。

中經院副研究員陳馨蕙指出，新增訂單三月下降，四月卻大幅攀升，除了電子光學及電力機械產業表現突出，ＩＣ設計業也非常強勁，指數皆達擴張速度，高階製造訂單透明度非常好，下半年都看得到；生產指數則因預期戰事會到四月，廠商提前拉貨，客戶訂單湧進，回升至五十七點四。連過去廠商試圖壓低的存貨，都因大家在進貨，四月存貨指數達到六十點四，是二○二二年五月以來最快擴張。

陳馨蕙說，廠商未來半年展望連續五個月擴張，但產業分歧。

不過，令人擔心的是原物料價格不斷往上，四月原物料價格指數來到八十七點三，各產業這項指數都在八十以上。中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，未來應關注原物料購入價格一直高漲，表示廠商的生產成本壓力不斷增加，下半年要觀察生產成本是否適度轉移，還是中間有被消化，目前很難斷定一定會轉嫁造成通膨，後續要觀察。