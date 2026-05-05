開戶大增…全民瘋台股 指數站上4萬點

聯合報／ 記者藍鈞達崔馨方／台北報導
台股在五月首個交易日出現井噴行情，大盤指數在台積電領軍下大漲一七七八點、收四萬○七○五點，改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。記者曾原信／攝影
台股在五月首個交易日出現井噴行情，大盤指數在台積電領軍下大漲一七七八點、收四萬○七○五點，改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。記者曾原信／攝影

昨天是台北股市五月的第一個交易日，大盤指數在台積電領軍下開高走高，以大漲一七七八點、四萬○七○五點作收，首度站上四萬點大關，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。在台股今年以來大漲上萬點帶動下，證券開戶數也來到逾一四二○萬人的新高，但法人提醒，台股的融資餘額等指標顯示有過熱跡象，短線有震盪風險。

在行情急速升溫之際，「全民瘋台股」的熱度也同步攀升。台灣證交所昨發布統計，四月證券開戶人數突破一四二○萬人，較三月增加九萬八五五八戶，若以全台兩千三百萬人計算，等於每五人中就有三人參與股市，市場參與度創下六成新高。和去年四月總開戶人數一三四一萬人相比，短短一年台股投資人數增加約七十八萬人。

台股指數昨創新高，但從盤面觀察，資金仍高度集中於電子與半導體族群，權值股成為推升指數關鍵。其中「護國神山」台積電大漲一四○元至二二七五元，漲幅超過百分之六，換算台積電單一個股即推升大盤近一千兩百點，占整體漲點超過六成，顯示指數漲勢高度仰賴少數權值股，市場結構集中現象依舊明顯。除半導體族群外，其他傳產股表現相對疲弱，盤面呈現明顯分化格局。

此外，從多項指標觀察，市場過熱跡象逐漸浮現。首先，技術面上目前指數與年線乖離率已超過四成，意味股價已大幅高於過去一年投資人的平均持有成本，短線漲幅明顯偏離常態區間。券商主管表示，一般三成以上就是顯示過熱，「四成前所未見」。其次，富邦投顧總經理陳永俊指出，估算股市總市值占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重的「巴菲特指標」已逼近百分之五百。而這指標過去在百分之一六○到一八○都屬過熱。

此外，融資餘額同步攀升到四千六百億元，代表槓桿資金也在累積，使行情在上行過程中潛藏更大波動來源。市場人士分析，當市場同時出現價格大幅偏離、估值提升與投資人數快速增加等現象時，行情往往從基本面主導，逐漸轉向資金與情緒驅動，儘管並不一定立即出現反轉，但「人變多、漲幅創高、集中度提高」三項特徵同時存在，使市場對新增資金依賴程度升高，一旦買盤轉弱，指數恐出現較大震盪。

至於後市是否出現反轉，法人表示可以關注三指標：一是外資動向，若單日賣超金額擴大至一千五百億元以上，代表法人的籌碼出現明顯鬆動；二是成交量變化，若單日成交金額放大至兩兆元以上，卻未能推升指數、反而收黑或留下長上影線；三是技術支撐，目前周線為重要支撐，一旦跌破，恐意味短期結構轉弱。

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