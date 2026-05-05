3月台股走弱影響 新制勞退分紅縮水至2.2萬

受到3月台股走弱影響，勞動基金昨（4）日公布3月收益，新制勞退3月虧了2,507.5億元，第1季賺2,881.9億元，平均每位勞工分紅縮水至2.2萬元。

新制勞退今年前二月原本大賺5,389.4億元，以當時參與收益分配的有效帳戶計算，平均每位勞工可分紅4.2萬元，3月獲利回吐，平均分紅縮水至2.2萬元。不過4月台股再度大放異彩，勞動基金運用局預告整體勞動基金收益「看不到天花板」，新制勞退分紅可期。

根據統計，截至3月底，新制勞退基金規模為5兆4,323.8億元，今年第1季收益率5.47％；舊制勞退基金規模為1兆1,018.7億元，收益率9.83％；勞保基金規模為1兆4,046.8億元，收益率4.74％；就保基金規模為1,859.9億元，收益率1.36％。

勞保財務受到關注，截至3月底，基金規模仍維持在1.4兆元水位。近年政府透過預算撥補，加上投資收益亮麗，都有助維持勞保基金水位。

另外，勞職保基金規模為384.1億元，收益率0.5％；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率為4.27％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為286.1億元，收益率為5.6％。