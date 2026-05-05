三大退休基金 Q1賺5,299億

3月受中東戰事影響，全球金融市場大跌，政府三大退休基金跟著大虧，合計3月虧損4,689.5億元，第1季仍賺5,299.7億元。勞動基金運用局表示，受惠於4月股債齊揚，勞動基金4月收益會「看不到天花板」，可望刷新歷年單月紀錄。

勞動基金運用局昨（4）日發布統計，截至今年3月底，勞動基金規模8兆1,874.3億元，3月虧損3,786.4億元；第1季收益4,344.5億元，收益率5.76%。

受衛福部委託管理的國保基金規模為7,338.4億元，單月虧損339億元，第1季收益數285.5億元，收益率4.65%；退撫基金規模1兆2,781.2億元，3月虧損564.1億元，第1季收益數669.7億元，收益率5.33%。

勞動基金此次單月虧損3,786.4億元，刷新單月虧損最高紀錄，且金額超越2022年全年虧損3,529億元的歷史低點，堪稱「一個月賠掉一年」。

不過4月股市大好，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，4月全球股市、債市表現相當不錯，股債齊揚對於基金收益貢獻很大，4月勞動基金收益會讓大家覺得「怎麼看不到天花板」，情況非常好。

劉麗茹表示，目前觀察4月單月台股漲了22.71%，全球股市、債市表現都很不錯，可望挹注勞動基金收益。

劉麗茹提到，台股約占勞動基金投資之中的兩成，勞動基金通常是分散投資，比如看好AI產業，一定是AI產業所有上下游之中，都會去尋找比較龍頭、代表性的企業去投資。目前勞動基金持股前十大，「電子股」約占七成，從每半年公布的十大持股也能看出勞動基金投資結構。

不過劉麗茹提醒，有六成以上股票是跌的，因此選股很重要，勞動基金採取分散投資策略。

至於持股比重是否需要調整，劉麗茹指出，目前還沒有這個情況，法規上希望勞動基金投資能自由彈性的做交易，因此不希望在單一公司持股10%以上成為大股東。