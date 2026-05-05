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經長：鞏固台美談判成果

經濟日報／ 記者江睿智洪安怡／台北報導

經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯率團赴美參與「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）。對於台美關稅談判進展，龔明鑫表示，雙方共識是維持原有談判成果。

龔明鑫、葉俊顯一同率團赴美參與SelectUSA。龔明鑫表示，此次共113家廠商，超過200人參與，是最大代表團，他表示，台灣經濟能在近年交出如此亮眼的成績單，就是因為台灣選擇了美國、Select USA。

葉俊顯表示，台灣長期是SelectUSA規模最大的海外代表團之一，並獲美方高度重視，美國是台灣新創團隊聚焦的重點市場及合作夥伴，台灣新創在AI、健康、國防及能源等領域展現高度創新能量，不僅技術實力堅強，也具備進軍國際市場的厚實潛力。

龔明鑫3日在華府出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪表示，在美國最高法院判決對等關稅無效之後，台灣仍持續與美國商務部、貿易代表署（USTR）持續聯絡，且台美有共識，希望維持已經談好的成果，且若美國和其他國家談出更好條件，台灣也可以比照。

在對等關稅失效後，龔明鑫表示，美國政府已啟動其他法令依據，大家要再等一段時間。

對於美國啟動232、301調查，台灣是否能夠爭取更好條件？龔明鑫表示，要如何建構出彼此談好的結果是共識，如果其他國家的優惠有調整，台灣也會比照，「我們希望鞏固這樣的結果。」

針對台積電（2330）在美建廠，龔明鑫表示非常順利，第一廠也已經開始獲利，第2、3、4廠啟動建廠，也都非常順利。至於供應鏈，有些則在亞利桑那開始建立、形成聚落，車程約一個半小時，隨著台積電產能擴大，供應鏈在美建立的機會也愈大。

美國 美方 經濟部長

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