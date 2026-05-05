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AI 浪潮推升成長 動能集中單一產業...有風險

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張，中經院院長連賢明分析三大因素，包含中東戰爭帶動廠商提前拉貨、出口熱絡、電子業擴散效應帶動其他產業。

不過中研院經濟所研究員簡錦漢表示，當前全球經濟成長動能很大程度來自AI相關投資。美國上季經濟成長數據中，貢獻最顯著部分即為廠商投資，顯示AI浪潮推升成長的作用明確，但這並非普遍性動能，而是高度集中於單一產業，應警惕產業過於集中所帶來的風險。

簡錦漢提醒，廠商與投資人似乎忽略了荷莫茲海峽仍處於封鎖狀態，特別是東南亞及歐洲地區，仍承受巨大能源壓力，不可忽視地緣政治對供應鏈潛在威脅。

標普全球公布台灣4月製造業PMI升至55.3，連五月擴張。中經院昨日公布台灣4月PMI也升至60.3，反映整體景氣擴張力道增強。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙表示，半導體與AI相關需求自去年11月起即持續拉貨；傳統產業方面，塑化等領域則因3月戰事升溫，帶動3月至5月現貨市場出現搶貨。

陳馨蕙示警，由於原物料交期拉長、價格上漲，部分產品甚至出現「挑客」現象，相關狀況後續是否會反映在終端市場，甚至導致景氣收斂等，仍待觀察。目前看來是汽車、手機與筆電等長鏈供應鏈，風險相對較高；相較之下，AI半導體相關產業受影響較小。

半導體 美國 歐洲

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