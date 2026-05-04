台灣再生能源建置目標太樂觀？和BNEF所估差很多 能源轉型考驗大

彭博新能源財經（BNEF）指出，台灣的能源轉型在2026年面臨關鍵考驗，由於未能達成再生能源建置目標，迫使當局政策轉向更多油氣發電與重啟核能，而中東地緣政治亂局帶來立即的供應風險，推高依賴天然氣的成本。

根據2026年台灣能源轉型市場展望，BNEF對2035年台灣乾淨能源裝置容量的預估，為46.4百萬瓩（GW），比台灣當局同期的目標低8.1GW；BNEF對2035年台灣乾淨能源裝置容量的預估為31.7GW，也比台灣當局設的目標少11.5GW。另外，在2030年前，台灣企業對乾淨能源的需求，將出現220億度電的缺口。而在2025年，台灣電動車銷量下滑13%，首度全年滑落。

BNEF並指出，台灣若要擴大乾淨能源供應，需克服土地、許可、基礎建設、及電力市場結構等瓶頸。