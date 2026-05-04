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貿易融資利息減碼4789家廠商受惠 減收36億元

中央社／ 台北4日電

輸出入銀行今天表示，全球政經局勢瞬息萬變，部分傳統產業與中小企業深受國際物價波動、能源成本上漲及美國關稅政策變動衝擊，據統計，截至今年4月底，申請貿易融資利息減碼措施已有4789家廠商受惠，利息減收金額達新台幣36.07億元，以批發業、金屬製品製造業占大宗。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，財政部推動金融支持措施，透過「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」雙軌機制，協助企業降低資金成本並分散貿易風險。

輸銀表示，自114年8月7日開辦至115年4月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理7942件申請，累計融資金額達5385.53億元，利息減收金額達36.07億元，實質協助4789家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.02%）、金屬製品製造業（18.49%）、機械設備製造業（10.47%）、塑膠製品製造業（6.36%）及基本金屬製造業（5.62%）。

輸銀補充，凡具出口美國實績或其關連產業的廠商，營運正常，其營收或對美出口出現一定幅度衰退，即可申請「貿易融資利息減碼（收）」，一般企業年利率減碼1%，最高減收100萬元，中小企業減碼1.5%，最高減收120萬元。

另風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年4月底，已協助739家廠商，費用減免件數達1萬741件，減免金額達0.98億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。

美國 製造業 中小企業

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