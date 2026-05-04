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中東戰爭帶動拉貨潮 台灣4月PMI寫2021年9月來最快擴張

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中東戰爭拉貨、出口飆高、電子業強勁的外溢效應，讓台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
中東戰爭拉貨、出口飆高、電子業強勁的外溢效應，讓台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照

中東戰爭拉貨、出口飆高、電子業強勁的外溢效應，讓台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張。中經院4日公布4月PMI升至60.3；非製造業經理人指數（NMI）升至58.3，雙雙走揚，PMI更寫下2021年9月以來最快擴張速度，顯示整體景氣擴張力道增強。

中經院院長連賢明指出，製造業生產指數上升主要有三大因素。首先，中東戰爭帶動廠商提前拉貨，特別是原物料需求明顯增加；其次，第1季進出口表現強勁，3月出口金額達800億美元，電子產業景氣尤其熱絡；第三，在電子業帶動下，其他產業也有不錯的表現，形成擴散效應。

非製造業方面，連賢明表示，台灣第1季民間消費成長約4.2%，帶動服務業相關活動升溫，反映在NMI指數持續上升，顯示內需動能穩健。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙表示，半導體與AI相關需求自去年11月起即持續拉貨；傳統產業方面，塑化等領域則因3月戰事升溫，帶動3月至5月現貨市場出現搶貨情形。

陳馨蕙指出，下半年整體景氣仍偏熱，訂單能見度尚佳，但由於原物料交期拉長、價格上漲，部分產品甚至出現「挑客」現象，相關狀況後續是否會反映在終端市場，甚至讓景氣收斂等，仍待觀察。目前看來是汽車、手機與筆電等長鏈供應鏈，風險相對較高；相較之下，AI半導體相關產業受影響較小。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城提及，當前採購價格趨勢持續走升，但採購價格上升並不代表商品全面大幅調漲，是否要將成本轉嫁至終端售價，仍取決於企業毛利空間。部分業者目前選擇自行吸收成本、未立即調漲價格；若價格持續上揚，廠商也可能尋求替代方案，整體影響仍需視產業鏈消化能力而定。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，當前全球經濟成長動能很大程度來自AI相關投資。美國上一季的經濟成長數據中，貢獻最顯著的部分即為廠商投資，顯示AI浪潮推升成長的作用明確，但這並非普遍性的動能，而是高度集中於單一產業，應警惕產業過於集中所帶來的風險。

此外，簡錦漢提醒，目前廠商與投資人似乎忽略了荷莫茲海峽仍處於封鎖關閉狀態。特別是東南亞及歐洲地區，仍承受巨大的能源壓力，不可忽視地緣政治對供應鏈的潛在威脅。

中東 中經院

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