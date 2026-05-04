快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

台法創新研發合作促成逾12億投資 今年再次啟動徵案

中央社／ 台北4日電

經濟部今天表示，2026台法創新研發合作計畫即日起啟動徵案，去年首度啟動本項徵案即獲熱烈回響，帶動6案逾新台幣12億元研發投資，顯示台法創新合作潛力。今年徵案領域為太空產業、智慧科技、智慧製造、材料與生物科技，以及綠能科技等，政府補助最高比例不超過計畫總經費50%。

經濟部透過新聞稿說明，台法創新研發合作計畫透過台灣端提供研發補助、法方由法國公共投資銀行（Bpifrance）提供貸款，推動企業共同投入關鍵技術研發。去年首屆成功促成6項具指標性的合作案，涵蓋AI、高效能運算（HPC）、矽光子、先進顯示及生醫應用等領域，不僅具技術前瞻性，也展現高度產業化潛力，為雙方企業創造實質合作成果。

經濟部說明，今年計畫由產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」及產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」共同支持，國內業者可依技術成熟度等級（TRL）分流申請，TRL 4至7案件向技術司A+計畫提出，TRL 8至9則向產發署產創平台計畫申請。

徵案重點領域包括太空產業（如衛星與通訊技術）、智慧科技（如半導體、AI及電信技術）、智慧製造、材料與生物科技（如稀土精煉）及綠能科技等，計畫期程最長3年。經濟部表示，台法雙方申請案皆通過審查後，政府將補助國內廠商研發經費，補助比例最高不超過計畫總經費50%。

經濟部表示，有意申請的業者可於今年6月1日至10月30日提出申請，盼藉此持續深化台法產業鏈結，強化雙邊在關鍵技術領域的合作能量。

經濟部

延伸閱讀

臻鼎清華大學聯合研發中心第二期產學合作啟動

太空產業化！太空中心授權捷揚航電銷售衛星GPGPU

臻鼎攜手中原大學 建構前瞻研發與人才培育新平台

台泰金融科技合作 泰國官方 depa 提多項利多政策支持台業者赴泰發展

相關新聞

美國花生零關稅雲林農民怨「像乞丐」 她示警：稻米若失守農業全失守

美國花生將以零關稅、零防衛機制叩關，引起花生農恐慌，雲林縣政府今舉辦座談，有農民怨「我們像乞丐一樣」，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊…

中東戰爭帶動拉貨潮 台灣4月PMI寫2021年9月來最快擴張

中東戰爭拉貨、出口飆高、電子業強勁的外溢效應，讓台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張。中經院4日公布4月PMI升至60.3；非製造業經理人指數（NMI）升至58.3，雙雙走揚，PMI更寫下202

4月製造業PMI大幅回升至60.3%…學者示警：經濟動能集中 非普遍性動能

中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升4.9個百分點，攀升至60.3%，連續七個月擴張，並出現四年半來最快擴張速度，主因中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，加上

我國約8艘船舶滯留荷莫茲海峽 卓揆指示各部會協助、儘速正常航行

因應中東戰爭情勢變化，行政院長卓榮泰4日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。外交部最新情勢顯示，目前全球約有1,600艘各國船舶滯留於荷莫茲海峽，其中亦包含我國業者8艘船舶。卓榮泰請交通部透過外交部

龔明鑫曝台積電在美國亞利桑那最新投資進展 台美皆盼順利落地

經濟部長龔明鑫3日在華府出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪表示，在美國最高法院判決對等關稅無效之後，我國仍持續與美國商務部、USTR持續聯絡，並且台美有一個共識，台美已經談好的成果可以維持；而

電子股占勞動基金持股七成 勞金局提醒：選股很重要

勞動部4日公布勞動基金最新績效，3月單月份虧損達3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，預估4月收益將會回溫並創高，目前勞動基金持股前十大，「電子股」大約占了七成；而事

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。