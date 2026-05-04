台法創新研發合作促成逾12億投資 今年再次啟動徵案

經濟部今天表示，2026台法創新研發合作計畫即日起啟動徵案，去年首度啟動本項徵案即獲熱烈回響，帶動6案逾新台幣12億元研發投資，顯示台法創新合作潛力。今年徵案領域為太空產業、智慧科技、智慧製造、材料與生物科技，以及綠能科技等，政府補助最高比例不超過計畫總經費50%。

經濟部透過新聞稿說明，台法創新研發合作計畫透過台灣端提供研發補助、法方由法國公共投資銀行（Bpifrance）提供貸款，推動企業共同投入關鍵技術研發。去年首屆成功促成6項具指標性的合作案，涵蓋AI、高效能運算（HPC）、矽光子、先進顯示及生醫應用等領域，不僅具技術前瞻性，也展現高度產業化潛力，為雙方企業創造實質合作成果。

經濟部說明，今年計畫由產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」及產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」共同支持，國內業者可依技術成熟度等級（TRL）分流申請，TRL 4至7案件向技術司A+計畫提出，TRL 8至9則向產發署產創平台計畫申請。

徵案重點領域包括太空產業（如衛星與通訊技術）、智慧科技（如半導體、AI及電信技術）、智慧製造、材料與生物科技（如稀土精煉）及綠能科技等，計畫期程最長3年。經濟部表示，台法雙方申請案皆通過審查後，政府將補助國內廠商研發經費，補助比例最高不超過計畫總經費50%。

經濟部表示，有意申請的業者可於今年6月1日至10月30日提出申請，盼藉此持續深化台法產業鏈結，強化雙邊在關鍵技術領域的合作能量。