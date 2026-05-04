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4月製造業PMI大幅回升至60.3%…學者示警：經濟動能集中 非普遍性動能

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升4.9個百分點，攀升至60.3%，連續七個月擴張，並出現四年半來最快擴張速度。記者陳素玲／攝影
中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升4.9個百分點，攀升至60.3%，連續七個月擴張，並出現四年半來最快擴張速度。記者陳素玲／攝影

中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升4.9個百分點，攀升至60.3%，連續七個月擴張，並出現四年半來最快擴張速度，主因中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，加上AI、半導體與電子零組件調整產能配置並持續漲價；未來六個月展望指數雖也來到63.9%高點，但產業看法分歧，電子光學等產業展望佳，但化學生技醫療，食品紡織及交通工具三大產業呈現緊縮。

面對PMI大幅攀升，學者示警兩大風險，一是台灣及各國PMI往上，或是首季經濟成長率表現好，但中東戰爭造成荷莫茲海峽仍屬關閉，仍是一大風險；另外對台灣或南韓、美國經濟成長率貢獻最多也是AI投資，並非普遍性動能，而是集中在單一產業，也是值得大家注意的風險。

中經院院長連賢明表示，4月季節調整後台灣製造業PMI回升4.9個百分點至60.3%，為2021年9月以來最快擴張速度，來自三因素推升，一是中東戰事造成原物料價格大幅攀升，廠商備料需求大增，提前拉貨；其二是台灣第一季經濟表現非常好，首季出口金額超過800億美元，尤其是電子業表現佳；第三是電子業帶動其他產業都有相當不錯表現。

中經院副研究員陳馨蕙指出，新增訂單3月下降，4月卻大幅攀升，除了電子光學及電力機械產業表現突出，IC設計業也非常強勁，指數皆達擴張速度，高階製造訂單透明度非常好，下半年都看得到；生產指數則因預期戰事會到4月，廠商提前拉貨，客戶訂單湧進，生產指數回升9.1個百分點到57.4%。連過去廠商試圖壓低的存貨，都因大家都在進貨，4月存貨指數達到60.4%，是2022年5月以來最快擴張。

陳馨蕙指出，廠商未來半年展望攀升至63.9%，連續五個月擴張，但產業分歧，六大產業中電子光學及電力機械表現非常好，化學生技醫療，食品紡織及交通工具則對未來看法持平，呈現緊縮。

令人提心的是原物料價格不斷往上，4月原物料價格指數來到87.3%，各產業這項指數都在80%以上。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城提醒，未來應關注原物料購入價格一直高漲，表示廠商的生產成本壓力不斷增加，下半年要觀察生產成本是否適度轉移，還是中間有被消化，目前很難斷定一定會轉嫁造成通膨，後續要觀察。

另外廠商人力僱用持續加速，代表廠商對未來看法是正向。

4月非製造業採購經理人指數（NMI）未經季節調整續揚4.0個百分點至58.3%。中經院表示，儘管中東衝突延續，但4月股市大漲逼近四萬點，高階製造客戶服務需求仍暢旺，再加上母親節檔期與部分產業進入旺季，因此未來六個月展望持續擴張，指數回升4.3個百分點至56.7%。其中商業活動回到2024年7月以來最快擴張速度。

製造業 中東 中經院

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