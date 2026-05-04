翻轉3K產業工作環境 職安署攜手產業公會行動

為提升特定製程(3K)產業健康安全工作環境，促進國人就業，勞動部4日假舉辦「特定製程產業工作環境改善合作伙伴啟動」活動。

職安署長林毓堂與鑄造品工業、表面處理工業、橡膠暨彈性體工業、塑膠製品工業、流體傳動工業及黏性膠帶工業等六大產業公會理事長共同啟動合作計畫，並邀請經濟部產業發展署及中華民國全國工業總會參與，展現跨部會與產業攜手推動工作環境改善，促進產業升級轉型的決心。

勞動部長洪申翰致詞表示，3K傳統產業面臨國際競爭、供應鏈重組、缺工與高齡化等挑戰，許多企業一方面要拚訂單、顧成本，另一方面也必須面對高溫、粉塵、噪音、化學品、搬運負荷及設備老舊等工作環境及職災高風險問題，面對永續升級轉型及降低職災的挑戰。

洪申翰強調，他上任後設定二大工作目標，第一是要大幅降低職業災害，保護勞工安全；二是協助企業補足人力缺口、促進與穩定國人就業。

他認為強化安全衛生，光是靠勞動檢查處分是不夠的，更應該在前端提供輔導、技術及補助資源來協助產業轉型升級。公會最了解產業脈動，也最接近、了解會員廠，透過公會的協助，建立產業網絡，勞動部可以更精準掌握產業需求，把政府資源送到真正需要的地方。

洪申翰提到，公會也能把一個工廠的改善經驗，轉化為同業可以參考，達到「大廠帶小廠、示範帶擴散、輔導帶能力」的效果，協助企業找出風險、改善現場、建立自主安全衛生管理能力。

他呼籲，只要企業有意願進行工作環境改善，勞動部一定會全力協助與支持，提升傳統產業永續競爭力、強化職場減災、吸引年輕族群投入傳統產業，達成多面向的正面效益。

活動現場並邀請3家示範企業分享工作環境改善的作法及成功經驗，包括透過專業設計提高局部排氣系統效能，及利用包覆式送料系統，減少勞工有害物暴露；此外，也有針對地板整修進行整體改善及加裝照明設備，使傳統工廠擺脫老舊、髒亂及昏暗的刻板印象，轉變為安全且舒適的工作空間。

職安署提醒，「特定製程產業工作環境改善補助計畫」已開放申請，今年並放寬申請補助條件，對於中小企業而言，改善工作環境不一定要一次投入大量資源，而是可以從最迫切、最危險、最影響健康與安全的問題開始，透過分階段、可負擔、看得到效果地逐步改善。