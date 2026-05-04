快訊

日職／動盪開局…徐若熙遭連6棒敲安掉4分 已連3場挨轟

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聽新聞
0:00 / 0:00

龔明鑫曝台積電在美國亞利桑那最新投資進展 台美皆盼順利落地

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
由美國商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，於5月3日至6日在美國馬里蘭州登場，台灣今年再度蟬聯最大代表團；台灣代表團今年由龔明鑫、國發會主委葉俊顯一起帶隊。攝影／記者陳熙文 陳熙文
由美國商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，於5月3日至6日在美國馬里蘭州登場，台灣今年再度蟬聯最大代表團；台灣代表團今年由龔明鑫、國發會主委葉俊顯一起帶隊。攝影／記者陳熙文 陳熙文

經濟部長龔明鑫3日在華府出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪表示，在美國最高法院判決對等關稅無效之後，我國仍持續與美國商務部、USTR持續聯絡，並且台美有一個共識，台美已經談好的成果可以維持；而且，若美國和其他國家談出更好的條件，台灣也可以比照。

龔明鑫表示，美國政府也會啟動其他法令依據，大家要再等一段時間。但台美雙方共識就是要維持原有台美談判成果。

對於美國啟動232、310調查，台灣是否能夠爭取更好的條件？龔明鑫表示，要如何建構出彼此談好的結果是共識，如果其他國家的優惠有調整，台灣也會比照，「我們希望鞏固這樣的結果」。

針對台積電（2330）在美國建廠，龔明鑫表示，非常順利，第一廠也已經開始獲利，第2、3、4廠啟動建廠，也非常順利。至於供應鏈，有些則在亞利桑那開始建立、形成聚落，車程約一個半小時，隨著台積電產擴大，供應鏈在美建立的機會也越大，雙方政府也都希望台積電能順利落地。

龔明鑫指出，對美談判主要由行政院經貿談判辦公室（OTN）與行政院副院長鄭麗君負責，此次他訪美主要是投資端的業務，也會有相關拜會，主要訴求是台灣的企業來美投資，還是要建立機制，包括廠商要求的避免雙重課稅協定，因美國與其他國家有避免雙重課稅，但台灣企業則要兩邊課稅，則會影響競爭力。他表示，避免雙重課稅協定現已獲眾議院通過，等參議院排案審查。

美國 經濟部長 美國最高法院

延伸閱讀

劉大年／因應美國關稅政策後續發展

駐美代表：台願與中國進行對話 但對話需出於實力

呂桔誠訪問美國威斯康辛大學麥迪遜分校 深化台美合作

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

相關新聞

美國花生零關稅雲林農民怨「像乞丐」 她示警：稻米若失守農業全失守

美國花生將以零關稅、零防衛機制叩關，引起花生農恐慌，雲林縣政府今舉辦座談，有農民怨「我們像乞丐一樣」，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊…

4月製造業PMI大幅回升至60.3%…學者示警：經濟動能集中 非普遍性動能

中經院今天發布4月製造業採購經理人指數（PMI）大幅回升4.9個百分點，攀升至60.3%，連續七個月擴張，並出現四年半來最快擴張速度，主因中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，加上

我國約8艘船舶滯留荷莫茲海峽 卓揆指示各部會協助、儘速正常航行

因應中東戰爭情勢變化，行政院長卓榮泰4日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。外交部最新情勢顯示，目前全球約有1,600艘各國船舶滯留於荷莫茲海峽，其中亦包含我國業者8艘船舶。卓榮泰請交通部透過外交部

龔明鑫曝台積電在美國亞利桑那最新投資進展 台美皆盼順利落地

經濟部長龔明鑫3日在華府出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪表示，在美國最高法院判決對等關稅無效之後，我國仍持續與美國商務部、USTR持續聯絡，並且台美有一個共識，台美已經談好的成果可以維持；而

電子股占勞動基金持股七成 勞金局提醒：選股很重要

勞動部4日公布勞動基金最新績效，3月單月份虧損達3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，預估4月收益將會回溫並創高，目前勞動基金持股前十大，「電子股」大約占了七成；而事

台美經貿再升級 雙首長率隊SelectUSA助攻新創接軌全球

台美經貿合作再傳捷報，政府傾全力助攻新創航向國際市場。國發會主委葉俊顯與經濟部長龔明鑫於美東時間3日，首度聯袂出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment S

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。