龔明鑫曝台積電在美國亞利桑那最新投資進展 台美皆盼順利落地

經濟部長龔明鑫3日在華府出席「SelectUSA華府酒會」會前受訪表示，在美國最高法院判決對等關稅無效之後，我國仍持續與美國商務部、USTR持續聯絡，並且台美有一個共識，台美已經談好的成果可以維持；而且，若美國和其他國家談出更好的條件，台灣也可以比照。

龔明鑫表示，美國政府也會啟動其他法令依據，大家要再等一段時間。但台美雙方共識就是要維持原有台美談判成果。

對於美國啟動232、310調查，台灣是否能夠爭取更好的條件？龔明鑫表示，要如何建構出彼此談好的結果是共識，如果其他國家的優惠有調整，台灣也會比照，「我們希望鞏固這樣的結果」。

針對台積電（2330）在美國建廠，龔明鑫表示，非常順利，第一廠也已經開始獲利，第2、3、4廠啟動建廠，也非常順利。至於供應鏈，有些則在亞利桑那開始建立、形成聚落，車程約一個半小時，隨著台積電產擴大，供應鏈在美建立的機會也越大，雙方政府也都希望台積電能順利落地。

龔明鑫指出，對美談判主要由行政院經貿談判辦公室（OTN）與行政院副院長鄭麗君負責，此次他訪美主要是投資端的業務，也會有相關拜會，主要訴求是台灣的企業來美投資，還是要建立機制，包括廠商要求的避免雙重課稅協定，因美國與其他國家有避免雙重課稅，但台灣企業則要兩邊課稅，則會影響競爭力。他表示，避免雙重課稅協定現已獲眾議院通過，等參議院排案審查。