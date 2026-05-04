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渣打：中東衝突影響 留意下半年經濟放緩風險

中央社／ 台北4日電

台灣第1季經濟成長創近39年單季最高水準，渣打集團今天表示，即使整體人工智慧（AI）需求維持強勁，下半年經濟成長仍有可能面臨放緩風險，須留意中東衝突對能源、進口投入成本、全球需求放緩等影響。

行政院主計總處4月底公布今年第1季經濟成長概估統計為13.69%，較2月預測值增加2.23個百分點，且創下民國76年第3季以來、近39年單季最高水準。

此外，經濟部發布3月外銷訂單911.2億美元，年增高達65.9%。渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安今天發布評論指出，台灣第1季GDP的強勁成長主要仍受惠於AI驅動需求所帶來的出口成長，接下來「AI超級週期」應會持續支撐台灣經濟成長。

胡東安分析，外銷訂單成長主要受到電子產品和資訊通訊產品需求的推動，其年增率分別為73.7%、120.9%，而這也預示著今年第2季經濟成長可能依然強勁。

不過，胡東安提醒，中東衝突的第2輪影響可能在今年下半年開始變得更加明顯，雖然在AI相關需求持續強勁的支撐下，晶片製造業受到的影響相對有限，但對價格較敏感的產業將會受到壓力。

根據主計總處最新數據，3月生產者物價指數（PPI）年增率漲2.53％。胡東安說明，主要反映油氣價格的上漲，至於其他生產者物價指數組成部分，尚未出現明顯的通膨上升跡象。

胡東安表示，儘管如此，進口投入成本的第2輪影響可能會在未來幾個月顯，屆時，包括紡織、金屬、機械和工具、運輸設備、食品加工、塑膠、化學等傳統產業，將面臨成本上升以及全球需求可能放緩的雙重挑戰。

胡東安說，這也意味著即使整體AI需求維持強勁，下半年經濟成長仍有可能面臨放緩風險，此外，去年的高基期效應也會對下半年的GDP成長數據構成壓力。他認為，仍需考慮中東衝突可能對能源、進口投入成本與全球需求放緩造成的影響。

經濟部 外銷訂單 中東

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