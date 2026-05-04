電子股占勞動基金持股七成 勞金局提醒：選股很重要

勞動部4日公布勞動基金最新績效，3月單月份虧損達3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，預估4月收益將會回溫並創高，目前勞動基金持股前十大，「電子股」大約占了七成；而事實上台股有六成以上的股票是跌的，選股很重要。

劉麗茹表示，預估4月單月收益，目前觀察台股漲了22.71%，全球股市、債市表現都很不錯。累計1至4月份的國際股市，韓國漲了56.59%，台股排行第二上漲34.4%，土耳其第三28%，泰國將近22%，日本17.77%。美股方面，費城半導體比較強，1至4月份累計48%；道瓊則僅約3%左右。

劉麗茹提到，台股大約占勞動基金投資之中的兩成，受益於全球股市大熱，4月確實有機會刷新單月份的收益紀錄。至於持股比重是否需要調整，目前還沒有這個情況，法規上希望勞動基金投資能自由彈性的做交易，因此不希望在單一公司持股10%以上成為大股東。

劉麗茹說，勞動基金通常是分散投資，比如看好AI產業，不可能只押某一檔，一定是AI產業所有的上下游之中，都會去尋找比較龍頭、代表性的企業去做投資。目前勞動基金持股前十大，「電子股」大約占了七成。若以台股全部上千檔來看，其實有六成以上的股票是跌的，所以要慎選。

她指出，勞動基金有在做產業上的個股研究，會去看哪一項產業屬於發展上比較有潛力；從每半年公布的十大持股也能看得出來，投資產業大概是屬於哪一方面的。例如像「台灣50」其中七、八成都是電子股，確實電子產業這幾年來，都是屬於它的天下，選股很重要。