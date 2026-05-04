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台美經貿再升級 雙首長率隊SelectUSA助攻新創接軌全球

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯（左6）、經濟部長龔明鑫（左7）。國發會提供
國發會主委葉俊顯（左6）、經濟部長龔明鑫（左7）。國發會提供

台美經貿合作再傳捷報，政府傾全力助攻新創航向國際市場。國發會主委葉俊顯與經濟部長龔明鑫於美東時間3日，首度聯袂出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），成為該活動歷年來，首度由我國雙首長共同率領代表團參加的新里程碑。

葉俊顯表示，我國長期為 SelectUSA 規模最大之海外代表團之一，並獲美方高度重視：美國是台灣新創團隊聚焦的重點市場及合作夥伴，台灣新創在人工智慧、健康、國防及能源等智慧領域展現高度創新能量，不僅技術實力堅強，也具備進軍國際市場的厚實潛力。

值得一提的是，本次參與SelectUSA的台灣代表團37家新創中，已有7家團隊同時入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強，其中5家更晉級最終30強決賽，展現對接國際市場的潛力。國發會表示，創業綻放計畫提供總額超過3億元的創業支持金，透過兩階段培訓與專業業師輔導優化新創發展環境，協助團隊提升競爭力並走向國際舞台。

此外，為了協助台灣新創鏈結國際，國發會已於去年1月在美設立 Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地（SV Hub），打造台灣與矽谷的雙向創新合作平台，作為拓展海外布局的重要支點。平台將主動串聯美國各地創新資源，包含矽谷創投資金與人才、大鳳凰城半導體生態系及波士頓生醫等，並提供落地諮詢、資源媒合等支援，現已累計提供逾200家次新創服務。

葉俊顯表示，國發會將持續與經濟部、金管會等部會合作，協助台灣企業與新創深化國際布局，也期許新創企業成長茁壯後回來投資台灣，盼創造更多共榮成果，擴大台美在科技創新與產業發展的合作量能，讓彼此優勢在全球市場中發揮更大影響力。

美國 經濟部長 國發會

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