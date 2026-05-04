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中東戰事損及3月獲利回吐 勞動基金4月估賺破天花板

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動基金運用局副局長劉麗茹。記者歐芯萌／攝影
勞動基金運用局副局長劉麗茹。記者歐芯萌／攝影

勞動部4日公布勞動基金最新績效，3月單月份虧損達3,786億元，刷新單月負收益最高紀錄，金額超越2022年全年虧損3,529億元的歷史低點。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，預估4月收益將會回溫並且創高，「會讓大家可能覺得，怎麼天花板都看不到了」。

截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1,874億元，前三月份收益數為4,344億元，收益率為5.76％，3月單月虧損3,786億元。投資虧損原因，全球金融市場主要受美伊衝突影響，3月全球股市震盪走弱，台股3月也失守4萬點大關。

劉麗茹表示，大家觀望4月份的情況，目前從相關指標來看，單月份金融指標數字「真的蠻不錯」，尤其台股漲了22.71%。事實上，4月份全球股市、債市表現很不錯，股債齊揚對於基金收益貢獻很大，4月份勞動基金會讓大家可能覺得，「怎麼天花板都看不到了」，情況非常的好。

劉麗茹坦言，台股3月單月份下跌10.42%，可是4月單月份上漲 22.71%，這個震盪幅度其實是蠻少見的。勞動基金收益長期來看，近十年來平均都有到9%，還算穩健。

至於先前發生單月份虧損比較嚴重的紀錄，劉麗茹表示，再往前一陣子是美國宣布對等關稅時，再往前還有涉及日本利差交易、俄烏戰爭等，其實大概每兩、三年都會有一些波動產生虧損。金融環境波動比較大，也可能是因為資金面上比較寬裕。

劉麗茹提到，虧損情形產生的第二個原因，可能是投資比較集中。比如大家看好AI及相關產業、電力算力等投資，資金就會比較偏向這方面，呈現一種趨勢，投資情況不會在短時間產生很大的扭曲。意即一旦資金進來之後，可能就會持續一段時間比較長，偶爾就會發生獲利回吐，就像這次一樣。

劉麗茹指出，不過大家也不用太擔心，如果這個產業的發展趨勢長期來看仍是獲利，前景看好，勞動基金的投資操作，還是會持續朝獲利這個方向去努力。回歸產業基本面來看，產業是好的，雖然中間有獲利回吐，只要有點信心，收益就會回來。

美國 台股 勞動部

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