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經長龔明鑫：台美有共識維持關稅談判結果
國發會主委葉俊顯與經濟部長龔明鑫出席SelectUSA華府酒會，對於台美關稅談判進度，龔明鑫表示，美國最高法院判決之後，仍持續與美國商務部、USTR持續聯絡，大家都有共識，希望已經談好的成果可以維持，但美國政府要尋找其他的法源依據，大家要再等一段時間。
對於美國目前正啟動232、310調查，台灣是否能夠爭取更好的條件，龔明鑫表示，要如何建構出彼此談好的結果是共識，如果其他國家的優惠有調整，台灣也會比照，「我們希望鞏固這樣的結果」。
龔明鑫指出，對美談判主要由行政院經貿談判辦公室（OTN）與行政院副院長鄭麗君負責，此次訪美主要是投資端的業務，也會有相關拜會，主要訴求是台灣的企業來美投資，還是要有機制上的建立，也會提出廠商要求的避免雙重課稅、提高競爭力。
龔明鑫表示，台積電在美國建廠非常順利，第一廠也已經開始獲利，有些供應鏈也在亞利桑納開始建立、形成聚落，隨著台積電產擴大，供應鏈在美建立的機會也越大，雙方政府也都希望能順利落地。
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