街口投信：美國農業部撥款支援美國黃豆 黃豆壓榨動能有望續強

街口投信分析，受到美伊戰事衝突影響，荷莫茲海峽的每日平均船舶交通量在戰事期間暴跌 91.5%，實際貨物的平均貿易量更下降94.2%。雖然目前處於停火狀態，但保險費居高不下，使得航運量仍遠低於衝突前水準，這直接導致美國化肥價格高漲且供應緊張。調查顯示，全美約70%的受訪者無法負擔所需的全部化肥，中西部更有近三分之一的農民在種植季初期無法滿足化肥需求，這為未來的收成埋下變數。在成本推升、技術性買盤以及能源價格上漲的多重作用下，黃豆市場近期呈現震盪偏多的走勢，反映出市場對供應鏈斷裂與通膨的高度敏感。

美國農業部近期透過「美國優先貿易促進計畫」（AFTPP）撥款 1,400 萬美元，聯手美國黃豆協會（ASA）與美國黃豆出口委員會（USSEC）擴大全球需求並鞏固的國際地位。這筆資金的主要目的是提供技術支持，並深耕新興市場的蛋白質加工與永續供應鏈。此外，美國國內播種進度正在加速，目前已完成約23%，創下歷史同期新高，顯示農地條件與天候狀況有利於播種。儘管市場因美伊戰事僵持與通膨擔憂而逐漸轉趨謹慎，但強勁的生質燃料需求帶動黃豆油價格走強，推升美國壓榨利潤再創新高。這股強勁的加工需求，在一定程度抵消出口檢驗量較4月下滑16.9%所帶來的基本面利空。

在全球供應端與貿易壁壘方面，南美洲的產出情況並不穩定。其中，烏拉圭黃豆產量在2026/27年度預計受聖嬰現象帶來的降雨支撐，產量將大增約310萬噸，預期將有80%會銷往中國大陸。阿根廷產量預估雖有上修，但收割進度卻因為罷工干擾物流而受到影響。更令市場關注的是貿易合規問題，荷蘭近期因檢測出未經批准的基改成分，拒收至少兩批來自阿根廷的豆粕。由於荷蘭是歐盟重要的飼料進口樞紐，此舉可能引發連鎖反應，導致歐盟對阿根廷飼料實施更嚴格管制。這類貿易流動的中斷，預期將促使歐洲需求轉向美國等其它替代進口來源，進一步支撐美國豆粕現貨基差，並間接刺激美國國內的壓榨動能。