台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

隨著科技產業帶動財富累積，以及高資產家族進入世代交替關鍵期，台灣私人銀行服務模式正面臨結構性變革。台北富邦銀行以深厚金融專業為基礎，結合國際私人銀行服務架構與富邦金控區域資源，透過優質專家團隊，為客戶提供涵蓋個人、家族、家業的跨世代私人銀行服務。

北富銀資深副總經理吳傳文受邀擔任「臺北全球財富峰會」與談人，對高資產客群近期資產配置、跨境布局與風險管理策略提出專業解析與實務觀察。 圖／台北富邦銀行提供

北富銀資深副總經理吳傳文受邀擔任「臺北全球財富峰會」與談人，對高資產客群近期資產配置、跨境布局與風險管理策略提出專業解析與實務觀察。 圖／台北富邦銀行提供

接軌國際 發展獨特服務哲學

成熟的私人銀行服務，必須放在國際視野中檢視。《亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）》於4月28日舉辦「臺北全球財富峰會」，邀集亞太地區私人銀行、資產管理與家族辦公室專家齊聚一堂。北富銀資深副總經理吳傳文受邀擔任與談人，分享台灣在亞太財富管理版圖中的定位，以及北富銀如何協助高資產客群因應國際政經情勢變化，進行資產配置、跨境投資與風險管理。

吳傳文指出，私人銀行並非一般財富管理服務的升級版，而是一套以長期規劃為核心、由專業團隊分工協作的服務哲學。由於企業經營、家族財富與個人資產的高度關聯，許多台灣企業主的資產管理需求早已從投資理財進階到資產傳承、家族治理與企業經營等範疇，每個環節都需要有對應的專業角色，才能在不同市場循環與人生階段中，持續提供值得信賴的決策支持。

北富銀以全資產規劃為核心，整合投資、保險、信託、稅務等專家，組建功能完整的專業團隊，並自2018年起與擁有230年歷史的瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）建立策略聯盟，率本國銀行之先，將國際私銀的專業典範與資源引入台灣，協助高資產客戶接軌全球，以更長遠寬廣的思維回應跨世代、跨市場的財富管理需求。

多元工具 打造穩健投資架構

穩健的資產配置，不只來自判斷力，更需要足以因應市場變化的投資工具。北富銀從客戶的需求出發，為客戶建構完整的資產配置架構，除公開市場發行的有價證券與相關金融商品外，也引進多項另類投資選項。

以高盛資產管理的私募信貸基金為始，北富銀陸續引入全球第三大私募股權機構瑞典殷拓集團（EQT）的私募股權基金，與全球最大私募基礎建設投資機構麥格理的基礎建設基金，北富銀正逐步建成完整的私募投資產品線，協助高資產客戶在不同市場情境下，兼顧成長潛力與風險分散。

此外，透過金融資產組合融資（Lombard Lending）等工具，北富銀協助客戶在不變現核心資產的前提下，提高資金調度彈性，以支持投資布局與企業營運等多元運用。

北富銀近年來積極深化財富管理與私人銀行服務，提供結合投資、保險、信託、融資與家族辦公室的專業服務，協助高資產與理財客群建立更完整且有紀律的資產配置架構。北富銀財管團隊總經理郭倍廷(中)、資深副總吳傳文(左起)、副總經理蔡玉惠、執行副總吳薏菱、副總經理吳政勳。 圖／台北富邦銀行提供

堅守紀律 建立長期運作節奏

台灣高資產客群的財富，與科技產業長期積累密不可分，這樣的結構帶來強勁的成長動能，但也意味著必須正視資產集中產生的風險。當AI帶動科技股上漲，投資組合表現亮眼；一旦市場出現輪動，波動幅度也跟著同步放大。

台北富邦銀行在投資管理上的角色，不僅是掌握投資趨勢，更是在目標導向及恪守紀律之上，協助客戶建立可長期運作的投資組合。透過明確的風險預算與再平衡原則，採取「核心－衛星」架構，以跨區域、多元資產作為戰略基礎，搭配戰術性配置因應利率循環與產業輪動，協助客戶理性執行投資決策，避免過度受市場情緒影響。

洞悉趨勢 陪伴財富走向全球

在全球資本流動加速、市場連動日益緊密的時代，私人銀行必須具備整合區域市場資源的能力，才能為客戶創造更高的價值。北富銀除了以台灣、香港、新加坡為中心，串聯大中華與東南亞市場，提供一站式的跨境資產配置服務，更成為首批進駐亞洲資產管理中心高雄專區的銀行，提供信託質借、保單融資、金融資產組合融資、家族辦公室規劃等跨境金融服務，讓高資產客戶在地即可享有與海外同等的服務體驗。

在市場快速變動、風險成為常態的時代，真正重要的不是預測短期走勢，而是建立一套能長期運作、持續優化的財富管理架構。未來，北富銀將持續以國際洞察結合在地經營，陪伴高資產家族穩健推進財富成長與世代傳承，成為客戶最值得信賴的私人銀行夥伴。