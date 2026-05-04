市場低估原油供給短缺、實體油價遠高期貨價格 留意出現補漲效應

街口投信表示，雖然勞動節連續假期間國際油價呈現拉回修正整理的走勢，然而市場卻忽略能源領域真正問題的實體市場，也就是原油和成品油實際交易的市場。目前，北海Forties、安哥拉Cabinda和挪威Troll等原油的價格約為每桶130美元，比2月價格高出約70%，同時也比期貨市場高出20~30美元。這也反映出目前世界經濟的能源成本遠高於布蘭特原油期貨所暗示的水平。一旦當荷莫茲海峽持續遭到封鎖，且市場意識到實際能源供給短缺的時候，布蘭特原油期貨價格將會出現補漲效應而快速走高。

根據路透社報導，美國總統川普宣布停火協議「終止」對伊朗的敵對行動，以此來加強他不需要國會議員許可就可以繼續這場衝突的論點。川普致國會領導人的一封信中表示，自停火以來，美伊之間沒有發生任何交火。川普表示，始於2026年2月28日的敵對行動已經結束。然而根據1973年的《戰爭權力決議》，美國總統只能發動60天的軍事行動，之後必須請求國會授權或以「為了美國武裝部隊的安全，存在不可避免的軍事必要性」為由，在撤軍的同時尋求30天的延期。而這次對伊朗的軍事行動已於5月1日結束。不過，川普在致國會的信中承認，這場衝突可能無法解決。他表示，伊朗仍然對美國及其武裝部隊構成「重大」威脅。

此外，川普接受記者採訪則表示，他已被告知與伊朗達成協議的概念，但仍在等待確切的措辭，同時警告說，如果伊朗行為不端，美軍仍有可能重啟對伊朗的打擊。

另外，OPEC+於周日同意在6月將石油日產量目標提至高每日約18.8萬桶，這是連續第三個月提高產量目標。同時伊拉克副石油部長於上周六表示，一旦荷莫茲海峽危機結束，伊拉克可以在七天內將石油產量和出口恢復到正常水平。他表示，目前日產量為150萬桶，其中約每日20萬桶通過土耳其的傑伊漢港出口，同時伊拉克已準備好兩艘油輪，於海峽可安全通行的狀況下運輸石油出口。但是只要美伊戰爭繼續擾亂海灣地區的石油供應，海灣地區的石油增產就依舊停留在紙面上。

值得留意的是，伊朗表示由於美國持續封鎖荷莫茲海峽，油價可能飆升至每桶140美元。伊朗也表示，除非美國解除封鎖，否則伊朗不會開放該海峽的咽喉要道，也不會重返談判桌。