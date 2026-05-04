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勞動部公布無薪假最新數據 人數近2個月持平 訂單減少是主因
勞動部今日公布勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計264家，實施人數3632人，和4月16日公布實施家數計245家，實施人數3442人相比，本次家數增加19家，人數增加190人。勞動部表示，各行業別大多無顯著增幅，訂單減少仍是實施減班休息主因。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，製造業仍是本期實施大宗，人數為3307人，不過大多均為小型事業單位，訂單減少仍是實施減班休息的主因，各行業別人數上其實並無明顯增加。而廠商表達受美國對等關稅措施影響計201家，人數為2545人，較上期統計略增153人。
王金蓉說，減班休息的實施人數在2月中旬為3623人，這期則是3632人，這2個多月幾乎持平，變化起伏並不明顯。
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