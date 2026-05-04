美國花生零關稅雲林農民怨「像乞丐」 她示警：稻米若失守農業全失守

美國花生將以零關稅、零防衛機制叩關，引起花生農恐慌，雲林縣政府今舉辦座談，有農民怨「我們像乞丐一樣」，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊。國民黨立委丁學忠直指中央「要把農業團滅」，立委張嘉郡酸立委沈伯洋黑熊背包高價賣才是農業部長陳駿季說的台灣價值，並示警中央，若未來連稻米失守，等於農業全部失守。

雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，中華民國落花生產業協會理事長黃伯文、前理事長丁明貴、雲林縣農會總幹事陳志揚、多位農民、加工業者、農會及公所都出席，立委張嘉郡及丁學忠也到場了解農民心聲及建議。

一名農民當場抱怨「我們農民現在像乞丐一樣」；蕭姓農民說，政府這7、8年來都沒有做好落實產地標示，消費者永遠不知道自己買的花生產品原料來自哪裡；租地耕作的農民憂心政府提高轉作補助，恐讓租地被收回、良田變廢田，就連加工業者也直嘆業者、農民信心無量下跌，希望未來建立總量管制、預警制度。

張嘉郡痛批農業部長將洗產地解釋為實質轉型，對農民不公平，還說台灣價值超過價格，她反酸立委沈伯洋的黑熊背包成本300元賣一千多元，多出來的才叫台灣價值。她本周將在立院提出修法要求落實產地標示，全力爭取修法保障農民，並爭取轉作金提高三倍，才能跟美國花生站在同一起跑點。

張嘉郡也指出，她掌握資訊美國稻米可能取消關稅配額，憂心台美談判內容至今未完全公開，她提醒政府美國稻米絕對不能取消關稅配額，若稻米失守，等於農業全部失守。

黃伯文出示資料表示，2022年至今，花生進口數量逐年增加，去年進口8427噸，今年至4月底已進口5311噸，若無關稅、防衛機制屏障，貿易商一定會進口便宜的花生，屆時美國花生進口量勢必大幅增加，衝擊國產花生。

前理事長丁明貴也指出，因為去年花生進口量增加，很多業者目前還有庫存，美國花生若大舉入台，今年第一季花生採收價格恐受衝擊，若農民因此不種了，收購的脫殼業者也會倒，且花生加工後看不出來國產、進口，食品業者一定買便宜的花生，未來大家吃的花生豆花、花生牛奶恐怕都是進口的，要鼓勵大家愛用國貨，一定要落實產地標示。

虎尾農會超市連日有許多消費者購買花生加工產品時詢問「花生醬真的是國產花生做的嗎？」「保證未來不會使用進口花生嗎？」虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，虎尾農會堅持使用國產履歷花生，產品上也明確標示原物料產地，但市售花生加工產品不用標示原料產地，進口花生直接轉型「台灣製」，消費者難以區分，凸顯產地標示重要性。

丁學忠表示，他相信農民都很焦慮，大家拚得要死，想盡辦法種出品質最好的花生，但進口花生可以稱台灣製造，「農業部一直說脫殼花生不會衝擊，難道我們都吃花生殼就好」，政府要犧牲多少農業到現在都還蓋牌，「現在要把農業團滅的感覺」，他一定會為農民的權益打拚，跟農民站在一起。

中華民國落花生產業協會今出示脫殼的進口花生與國產花生，消費者難以從外觀辨識。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，立委張嘉郡（左）示警中央，若未來連稻米失守，等於農業全部失守。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，中華民國落花生產業協會理事長黃伯文（左）出示資料表示，進口花生量已逐年增加。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民、加工業者紛紛要求要落實產地標示，圖為虎尾鎮農會的花生產品。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，農民紛紛表達心聲。記者陳雅玲／攝影