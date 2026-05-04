首季GDP達13.69% 渣打銀胡東安：點出五大觀點

行政院主計總處於4月30日公布2026年第1季GDP成長率達13.69%，創下自1987年第3季以來近39年單季最高紀錄。渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，第1季GDP的強勁成長主要仍受惠於AI驅動需求所帶來的出口成長。但需留意H2通膨和經濟成長放緩風險！

胡東安點出五大觀點：

一、 接下來AI超級週期應會持續支撐台灣經濟成長；3月份外銷訂單激增年成長65.9%便印證這一點，主要受到電子產品(年增73.7%)和資訊通訊產品(年增120.9%)需求的推動。這也預示著第2季經濟成長可能依然強勁。

二、 然而，中東衝突的第二輪影響或在下半年開始變得更加明顯。雖然在AI相關需求持續強勁的支撐下，晶片製造業受到的影響相對有限，但對價格較敏感的產業將會受到壓力。

三、 最新數據顯示，3月份生產者物價指數(PPI)年增約2.5%，主要反映油氣價格的上漲。其他生產者物價指數組成部分，尚未出現明顯的通膨上升跡象。

四、 儘管如此，進口投入成本的第二輪影響可能會在未來幾個月顯現。屆時，傳統產業(例如紡織、金屬、機械和工具、運輸設備、食品加工、塑膠、化學)將面臨成本上升以及全球需求可能放緩的雙重挑戰。

五、 這也意味著即使整體AI需求維持強勁，下半年經濟成長仍有可能面臨放緩風險。去年(尤其是第4季)的高基期效應也會對下半年的GDP成長數據構成壓力。此外，仍需考慮中東衝突可能對能源、進口投入成本與全球需求放緩造成的影響。