國發會推國際人才子女就學服務 7日辦線上說明會

為強化攬才環境、降低國際人才來台生活門檻，國發會宣布旗下Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，攜手國立高雄師範大學推出「國際人才子女之跨國銜轉教育服務」，協助外籍專業人士子女順利銜接在台就學體系，提升來台定居誘因。

國發會指出，該服務鎖定育有幼兒至高中職階段子女的外國家庭，提供一站式教育諮詢，協助解決來台後最常見的就學銜接與適應問題，讓國際人才得以安心工作、家庭穩定落地。

在擇校與升學規劃方面，中心將依家庭來台目的、停留期間、教育預算及工作地點等條件，提供國小至高中職多元就學選項，並依子女未來是否留台或銜接海外發展，提出個別化升學建議。

語言適應方面，則結合教育部國教署資源，協助媒合新住民子女華語文學習扶助課程，並輔導學校開設相關課程，降低外籍學生學習門檻，加速融入在地生活。

此外，針對跨部會行政程序與權益問題，中心也建立與地方政府教育局、社會局的協調機制，協助外籍學生在台就學過程中的制度銜接與權益保障。

為擴大服務觸及面，Talent Taiwan亦透過線上與實體說明會、企業與外國人社群講座等方式推廣，促進外籍家庭交流，並提升台灣整體攬才競爭力。

國發會表示，Talent Taiwan中心將於5月7日上午10時舉辦「Schooling in Taiwan」美國場線上說明會，5月13日晚間6時30分於高雄亞灣新創園區舉辦實體場，開放外國人才家庭及相關教育人員報名參與，進一步了解在台就學制度與資源。