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臺美貿易新局下的企金融資戰略：ART、MOU 與租賃業的轉型契機

撰文／ 財團法人中華經濟研究院 / 第一研究所 劉孟俊 所長

前言：法律變局與不確定性的常態化

2026 年初，臺美貿易環境經歷了戲劇性的變化。儘管「對等關稅協議（ART）」與「投資備忘錄（MOU）」的簽署為我國產業爭取到 15% 的優惠關稅待遇，但隨後美國最高法院對《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》授權邊界的限縮判決，以及美方隨即啟動的「新 301 貿易調查」，顯示地緣政治風險已進入「法律化」與「制度化」的深水區。在這樣的高度不確定性下，企金融資不再只是單純的資金供給，而是協助台灣中小企業實施「在地化布局」與「韌性化轉型」的戰略工具。

圖／shutterstock 提供
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一、 ART+MOU 的韌性考驗與 301 調查的實質風險

目前 ART 與 MOU 的發展呈現「法律支撐受挑戰、政策目標仍堅定」的拉鋸狀態。美國行政部門雖然在司法判決後迅速改採《貿易法》第 122 條款作為過渡，但長期的「Plan B」顯然是更具防禦性的 301 條款。這對台灣中小企業而言，最大的威脅在於 301 調查的「無上限」屬性，可能抵銷 ART 所帶來的 15% 關稅紅利。

我國中小企業應認識到，台美貿易順差的持續擴大已使台灣成為 301 調查的高風險標的。因應策略應從單純的「出口防禦」轉向「在地整合」。企業不應僅將投資美方視為成本支出，而應利用 MOU 提供的框架，爭取在半導體、AI 與綠能等戰略領域的「最佳待遇」。此時，金融與租賃業的職責在於，如何將這些抽象的協議條款，轉化為實質的跨境資金流動支持。

二、 2,500 億美元融資擔保：從「國家保證」到「產業升級」的橋樑

MOU 中最受矚目的 2,500 億美元融資擔保，本質上是「台灣模式」的對美投資支持體系。這並非政府直接支付，而是透過國發基金提供約 100 億美元的「首損撥備」1 或專款，建立 15 至 20 倍的槓桿擔保機制。

對於金融業而言，這既是機遇也是風險。機遇在於，銀行能藉此專案信保機制，大幅降低跨境授信的壞帳撥補壓力，特別是針對赴美投資初期的資本性支出。然而，風險則來自於「政治風險的長尾效應」與「跨國監管的合規成本」。目前 8 大公股銀行雖然積極表態，但民營銀行的參與度將是規模能否達標的關鍵。我認為，銀行業應建立針對「台美供應鏈專案」的快速審核通道，並將 2,500 億美元的額度精準投放於具備戰略韌性的 ICT 與電子零組件產業。

三、 租賃業的戰略轉型：如何以「融物」優勢在惡化展望中突圍

根據中華徵信的最新展望，台灣租賃業因中小企業客群高度集中且融資成本上升，展望被評為「穩定」，但仍有其挑戰。然而，在台美投資新局中，租賃業具備銀行無法替代的競爭優勢，即「資產導向」的靈活性。

租賃業應調整既有策略，從傳統的「高息債權人」轉型為「跨境資產管理者」：

1. 跨境設備租賃與在地化對接：針對赴美設廠但缺乏美國在地信用紀錄的中小企業，租賃業應利用「台灣母公司信用、美國子公司設備」的交叉擔保模式，協助企業規避 301 關稅。

2. 售後租回（Sale and Leaseback）的流動性支持：在新關稅壓力下，企業急需現金流調整供應鏈。租賃業可購入企業資產回租，讓資產「動起來」，轉化為企業應對貿易調查的緩衝資金。

3. 對接 MOU 信保的末端投放：租賃業應積極與銀行合作，爭取將 2,500 億美元的部分信保額度轉化為「設備專案融資」，這不僅能優化租賃業的資產品質（降低風險），更能實現與客戶獲利雙贏。

四、 補充觀點：構建「銀行—租賃」共生體系與監管因應

除了題綱所列，我認為本次座談會還應關注「監管環境的變遷」。金管會規畫將大型租賃業納入《金融消保法》適用範圍，這意味著租賃業的合規成本將與銀行趨同。在成本上升的趨勢下，租賃業與銀行的「競爭」應轉向「合作」。

具體而言，應建立「銀行買地建廠、租賃買機生產」的聯合授信模式。銀行承擔不動產與低利資金的長線支持，租賃業則利用專業的機器設備評估與殘值處置能力，承擔更具變動性的設備融資部分。在 ART 協定可能面臨效力爭議的當下，這種「功能互補」的金融護城河，才是台灣中小企業在全球賽局中保持韌性的真正底氣。

結語：從被動應對到主動布局

2026 年是台灣經貿定位的關鍵年。面對 301 調查的陰影與 ART 的法源挑戰，我們不應僅在關稅稅率上打轉，而應透過 MOU 提供的 2,500 億美元融資框架，重構台灣金融服務的全球網絡。租賃業必須擺脫內需市場的紅海競爭，配合台商赴美趨勢進行「戰略南向與東進」，這不僅是為了達成客戶與獲利的雙贏，更是為了在新的全球貿易秩序中，確保台灣金融業的不可取代性。

1 在「首損撥備」（First Loss Provision）的機制下，國發基金的機制如下：政府帶頭承擔風險（首損）：當國發基金投資或融資計畫涉及較高風險時，國發基金承諾若發生壞帳或損失，將「優先」吸收該部分損失。這意味著銀行在收回貸款時，風險得到降低。吸引銀行參與（誘因）：透過這種機制，國發基金降低銀行的授信風險，增加銀行貸款給中小企業或新創事業的意願。放大槓桿效應：國發基金以較少的「專款資金」提供信保擔保或低利資金搭配（如 1:3 比例），帶動民間銀行數倍的放款資金進入特定產業，實現政策目標並放大資源配置效果。

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