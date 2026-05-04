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退撫基金前3月賺669.75億元 收益率5.33%

中央社／ 台北4日電
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效。圖/聯合報系資料照
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效。圖/聯合報系資料照

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年截至3月底，實際收益數累計共新台幣669.75億元，實際收益率為5.33%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國115年截至3月底的基金運用情形，整體基金收益數669.75億元，期間實際收益率5.33%。其中，自行經營的固定收益55.08億元，收益率1.46%，資本利得收益數259.43億元，收益率9.18%；委託經營收益數355.24億元，期間收益率為5.95%。

退撫基金配置部分，截至今年3月止，國內投資金額為7362.6億元，配置比率為57.6%；國外投資金額為5418.63億元，配置比率為42.4%。

此外，截至3月底，台灣10年期公債平均殖利率為1.45%（期間化為0.36%）、台灣加權股價指數上漲9.53%、MSCI全球指數下跌3.2%、彭博全球綜合債券指數下跌1.07%。

退撫基金

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