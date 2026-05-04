退撫基金前3月賺669.75億元 收益率5.33%

美國花生將以零關稅、零防衛機制叩關，引起花生農恐慌，雲林縣政府今舉辦座談，有農民怨「我們像乞丐一樣」，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊。國民黨立委丁學忠直指中央「要把農業團滅」，立委張嘉郡酸立委沈

2026-05-04 13:14