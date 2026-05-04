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勞動基金3月大虧3786億元、寫單月虧損紀錄 新制勞退分紅縮水至2.2萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，3月光單月收益數就大虧3786.4億。圖／聯合報系資料照
勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，3月光單月收益數就大虧3786.4億。圖／聯合報系資料照

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344.5億元，收益率為5.76％，若和前2月收益數8130.9億元相比，3月單月收益數就大減3786.4億，單月虧損也寫下歷史紀錄。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1310萬戶估算，每位勞工平均可分紅約2萬1999元。

勞金局今公布整體勞動基金最新績效，2026年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344億元，收益率為5.76％。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆9499億元，收益率為5.67％。

勞金局分析，回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，而隨著區域衝突在月內持續升級，能源供應疑慮加劇，帶動國際油價走升，進一步加深市場對通膨上揚的預期，使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守。

此外，美國聯準會（Fed）聲明亦提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性，引發市場擔憂，受此影響，3月全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正的態勢，市場起伏劇烈，影響短期基金收益率。

勞金局指出，為勞工經濟生活保障，辦理的各項投資以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別；藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。

本次新制勞退基金規模為5兆4324億元，收益率5.47％；舊制勞退基金規模為1兆1019億元，收益率9.83％；勞保基金規模為1兆4047億元，收益率4.74％；就保基金規模為1860億元，收益率1.36％；勞職保基金規模為384億元，收益率0.50％；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率為4.27％。

另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為7338億元，收益率為4.65％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為286億元，收益率為5.60％。

勞動基金

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