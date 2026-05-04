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無薪假增至3,632人 製造業占九成、個案數增加

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部4日公布最新一期減班休息（無薪假）為264家、3,632人。圖／聯合報系資料照片
勞動部4日公布最新一期減班休息（無薪假）為264家、3,632人。圖／聯合報系資料照片

勞動部4日公布最新一期減班休息（無薪假）為264家、3,632人。上期4月16日為245家、3,442人，此次增加19家、190人。製造業為203家、3,307人，較上期增加14家、175人。受美國關稅影響則有201家、2,545人，較上期增加153人。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，此次主要是製造業減班休息整體人數增加。從製造業底下的細類來看，金屬機電工業增加65人、資訊電子業增加51人、化學工業增加14人、民生工業增加15人，人數沒有特別集中在哪一個細類裡面，實施單位都是比較小型的企業。

有關減班休息增加原因，王金蓉說明，大部分的事業單位反應「訂單減少」，不過還是屬於個別事業單位的狀況。整體來看，儘管美國關稅影響仍存在，不過力道減弱，這一期人數變動不明顯。至於是否受中東戰事影響，目前尚未觀察出來。

觀察近幾個月數據，王金蓉指出，從2026年2月中那一期開始，減班休息人數從5千多人大幅降至3千多人，一次性減少了2千多人，後續幾期都維持在3千多人左右。然而，因應國際情勢持續變動，勞動部還是會密切來關注。

此外，上期通報企業中，有5家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有51名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有68.6%的企業(181家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(77%，2,796人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

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