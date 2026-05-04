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台股盤中首度站上40700點 權值股領軍衝高、台積電2260元
台股今天開高走高，盤中上漲逾1700點，指數首度攻上40700點大關，最高為40707.60點，再創盤中新高。權王台積電上漲130元，盤中為2260元。聯發科受外資喊價消息激勵，帶旺IC設計概念股盤中表現亮眼，機器人概念股也持續上攻。
截至10時54分，大盤指數為40707.60點，上漲1780.97點，漲幅為4.5%，成交值約新台幣6616億元。
觀察權值股盤中表現，鴻海上漲6元，為225.5元；聯發科以2870元攻上漲停；台達電上漲15元，為2180元。
IC設計概念股盤中表現強勢，聯發科攻上漲停，也帶動愛普、創意、力士皆攻上漲停，M31漲幅近7%。
機器人概念股也表現不俗，聰泰、鈞興-KY皆上漲逾7%；中光電、貿聯-KY則上漲逾6%。
資深分析師王兆立向中央社記者表示，現在可看出市場信心已回籠，今天盤面主要由權值股帶動，其中台積電上漲逾5%，聯發科攻上漲停，創意、鴻海等皆走強，帶動台股指數持續衝高。
他表示，在量能方面，今天預估將有新台幣1兆元成交金額，目前看來指數不預設壓力，仍以個股表現為主；若以目前盤勢觀察，今天收盤站穩4萬點之上應無太大問題。
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