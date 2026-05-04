勞動基金3月重挫3787億 首季收益仍破4千億

勞動部今天公布最新勞動基金績效，今年截至3月底，勞動基金收益數為新台幣4344億元，收益率為5.76%；然而3月單月收益數重挫3787億元，刷新史上單月最大虧損幅度紀錄。

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344億元，收益率為5.76%。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆9499億元，收益率為5.67%，收益數為4646億元。

其中，新制勞退基金規模為5兆4324億元，收益率5.47%；舊制勞退基金規模為1兆1019億元，收益率9.83%；勞保基金規模為1兆4047億元，收益率4.74%；就保基金規模為1860億元，收益率1.36%；勞職保基金規模為384億元，收益率0.50%；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率4.27%。

此外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為7338億元，收益率4.65%；受農業部委託管理農民退休基金規模為286億元，收益率5.60%。

勞金局統計，今年2月單月收益數為4184億元，為歷年單月最高。3月整體勞動基金收益數雖然仍有增長，但單月收益數卻嚴重下滑，單月收益數重挫3787億元。

若看單月收益數，原史上最大虧損幅度是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生的2020年，當年3月單月收益數為負3198.2億元；今年3月重挫3787億元刷新紀錄。

勞金局表示，回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正態勢，市場起伏劇烈，影響短期基金收益率。

不過，勞金局指出，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年多（民國105年至115年3月）平均收益率分別為9.13%及9.36%，近5年多（110年至115年3月）平均收益率分別為11.11%及11.09%，投資績效穩健。