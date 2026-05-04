快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金3月重挫3787億 首季收益仍破4千億

中央社／ 記者張雄風台北4日電
勞動部今天公布最新勞動基金績效。（本報系資料庫）
勞動部今天公布最新勞動基金績效。（本報系資料庫）

勞動部今天公布最新勞動基金績效，今年截至3月底，勞動基金收益數為新台幣4344億元，收益率為5.76%；然而3月單月收益數重挫3787億元，刷新史上單月最大虧損幅度紀錄。

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344億元，收益率為5.76%。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆9499億元，收益率為5.67%，收益數為4646億元。

其中，新制勞退基金規模為5兆4324億元，收益率5.47%；舊制勞退基金規模為1兆1019億元，收益率9.83%；勞保基金規模為1兆4047億元，收益率4.74%；就保基金規模為1860億元，收益率1.36%；勞職保基金規模為384億元，收益率0.50%；積欠工資墊償基金規模為241億元，收益率4.27%。

此外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為7338億元，收益率4.65%；受農業部委託管理農民退休基金規模為286億元，收益率5.60%。

勞金局統計，今年2月單月收益數為4184億元，為歷年單月最高。3月整體勞動基金收益數雖然仍有增長，但單月收益數卻嚴重下滑，單月收益數重挫3787億元。

若看單月收益數，原史上最大虧損幅度是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生的2020年，當年3月單月收益數為負3198.2億元；今年3月重挫3787億元刷新紀錄。

勞金局表示，回顧3月市場表現，全球金融市場主要受美伊衝突影響，波動顯著提高，全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正態勢，市場起伏劇烈，影響短期基金收益率。

不過，勞金局指出，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年多（民國105年至115年3月）平均收益率分別為9.13%及9.36%，近5年多（110年至115年3月）平均收益率分別為11.11%及11.09%，投資績效穩健。

勞動基金

延伸閱讀

跌破紀錄！勞動基金3月虧損3,786億元 勞退分紅縮水至2.2萬元

新制勞退收益 依「貢獻度」分紅

五一勞工遊行八大訴求 勞動部：審慎評估

台股商品 魅力四射

相關新聞

美國花生零關稅雲林農民怨「像乞丐」 她示警：稻米若失守農業全失守

美國花生將以零關稅、零防衛機制叩關，引起花生農恐慌，雲林縣政府今舉辦座談，有農民怨「我們像乞丐一樣」，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊。國民黨立委丁學忠直指中央「要把農業團滅」，立委張嘉郡酸立委沈

首季GDP達13.69% 渣打銀胡東安：點出五大觀點

行政院主計總處於4月30日公布2026年第1季GDP成長率達13.69%，創下自1987年第3季以來近39年單季最高紀錄。渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，第1季GDP的強勁成長主要仍受惠

退撫基金前3月賺669.75億元 收益率5.33%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年截至3月底，實際收益數累計共新台幣669.75億元，實際收益率為...

勞動基金3月重挫3787億 首季收益仍破4千億

勞動部今天公布最新勞動基金績效，今年截至3月底，勞動基金收益數為新台幣4344億元，收益率為5.76%；然而3月單月收益...

台股盤中首度站上40700點 權值股領軍衝高、台積電2260元

台股今天開高走高，盤中上漲逾1700點，指數首度攻上40700點大關，最高為40707.60點，再創盤中新高。權王台積電...

勞動基金3月大虧3786億元、寫單月虧損紀錄 新制勞退分紅縮水至2.2萬元

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，今年截至3月底，整體勞動基金規模為8兆1874億元，收益數為4344.5億元，收益率為5.76％，若和前2月收益數8130.9億元相比，3月單月收益數就大減3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。