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補貼不能重複領！想轉購屋補助 得先停租補再申請
住宅補貼制度修正後，民眾在申請與補貼轉換時須特別留意「時間點」。內政部表示，此次修正將過去容易產生爭議的實務情境明確化，尤其是租金補貼與購屋補貼之間的銜接。
最常見的情況是，民眾原本領取租金補貼，但在某個時間點購屋並完成過戶。官員說明，依現行規定，房屋所有權登記完成後，即視為已持有住宅，原則上自該時點起，就不應再繼續領取租金補貼。
實務上，補貼通常按月發放，若房屋在月中完成過戶，仍可能領到整月補貼，導致後半段期間形成溢領。新制即針對此類情況明確規範，避免民眾誤領或產生後續追繳爭議。
此外，若民眾後續申請自建或自購住宅貸款利息補貼，也須先停止原有租金補貼或社會住宅等資源，並完成相關程序，才能銜接申請新補貼。若過去有溢領補貼情形，亦須先行返還。
官員指出，這類規定過去即存在，但因時間點與流程未明確寫出，導致部分民眾不清楚何時應停止補貼，進而產生誤解。此次修正後，申請流程與補貼轉換條件將更清楚，民眾可依規定提前規劃，避免影響自身權益。
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