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住宅補貼修正重點一次看 家庭持有、返還機制同步上路

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
住宅補貼新制將約於8月公告、9月受理申請。記者劉明岩／攝影
住宅補貼新制將約於8月公告、9月受理申請。記者劉明岩／攝影

住宅補貼制度將更明確。內政部預告修正兩項住宅補貼相關辦法，針對過去地方政府在審查時最常遇到的「住宅持有認定」與「補貼銜接時間」問題進行調整。官員表示，此次修正並未改變政策方向，而是因應實務執行需求，將原本已有規定進一步明確化，避免各地認定不一產生爭議。

內政部指出，由於本次修正屬於補貼制度的技術性調整，未涉及政策方向變動，因此預告期間為30天。若預告期間未有重大意見，預計完成程序後發布實施，並適用於今年度住宅補貼開辦作業。

其中，住宅持有條件是此次修正重點之一。過去制度雖規定申請人須符合無自有住宅或一定條件，但對於「共有房屋」的情形未清楚界定，導致地方政府在審查時標準不一。實務上，許多民眾與配偶或家人共同持有房屋，例如各持一半產權，是否仍符合申請資格，常引發疑義。

官員指出，此次修正改採「家庭整體」概念，只要家庭成員合計持有住宅，即視為持有房屋，不再僅以個人持分判斷。透過明確規範，可統一審查標準，避免不同解讀影響補貼公平性。

除持有認定外，補貼之間的銜接機制也同步調整。過去制度已規定同一時間不得重複領取住宅補貼，但在實務操作上，補貼發放時間與房屋取得時間未完全一致，容易產生灰色地帶。此次修正則將相關時間點明確化，作為審查與執行依據。

同時，為避免補貼重複領取，新制也明定申請人若過去有溢領住宅補貼情形，須先完成返還，才能申請新的補貼方案。官員表示，這項規定原本已存在，但透過條文明文化，可降低後續追償成本，並提升制度一致性。

此次修正主要回應地方政府在第一線執行的實務需求，將原本模糊的規範具體化。預計新制將自今年住宅補貼開辦時適用，約於8月公告、9月受理申請，未來補貼審查與申請流程也將更加明確。

住宅補貼

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